Toyota reanuda la producción en Brasil y asegura el abastecimiento regional de híbridos

El reinicio progresivo de operaciones permitirá recuperar el volumen perdido de Toyota Corolla y Corolla Cross para Argentina y América Latina.

Toyota anunció el regreso gradual de la producción en sus plantas brasileñas de Indaiatuba y Sorocaba a partir del 3 de noviembre, tras el incidente que afectó a su planta de motores en Porto Feliz (São Paulo). La medida representa un paso clave para normalizar el suministro de vehículos en la región, en particular para el mercado argentino.

En esta primera etapa, la automotriz enfocará sus esfuerzos en producir las versiones híbridas de Corolla y Corolla Cross, tanto para el mercado interno brasileño como para los países de exportación.

El objetivo es recuperar el volumen no fabricado entre el 23 de septiembre y el 31 de octubre. Toyota Corolla Cross 2026 Toyota Corolla Cross 2026 Gracias al respaldo de la casa matriz en Japón y de otras filiales de Toyota en el mundo, la producción se reanudará utilizando motores y componentes importados desde otras plantas. La empresa destacó que la prioridad seguirá siendo la salud y seguridad de sus colaboradores, así como el mantenimiento de los estándares de calidad.

De cara a los próximos meses, Toyota prevé retomar en enero de 2026 la fabricación del Yaris y de las versiones con motorización convencional de Corolla y Corolla Cross, con un aumento gradual del volumen hasta alcanzar niveles regulares en febrero.