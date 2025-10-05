Chevrolet Spark EUV alcanza el podio de ventas en la región

A sólo seis semanas de su inicio de ventas, el nuevo Chevrolet Spark EUV empezó a mostrar que el camino de la electromovilidad no es una moda, sino que los consumidores están buscando opciones innovadoras a un precio competitivo que les permita sustituir su modo de transitar por las ciudades y alrededores.

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) por primera vez publicó un ranking dentro de su reporte mensual que mide el volumen de ventas de los eléctricos, mostrando su confianza en que estos números seguirán creciendo y que, por ello, será importante tenerlos en el radar.

C on 104 unidades matriculadas durante septiembre, el nuevo Chevrolet Spark EUV se posicionó en la cima de los EV con una participación del mercado de 65,4%. En el acumulado del año, el Spark también lideraba con 122 vehículos patentados, logrando un 17,5% de participación del mercado.

El nuevo Chevrolet Spark EUV ya está disponible en la versión ACTIV, en 6 colores exteriores vibrantes, con opción de techo bitono.

“Nos pone muy contentos que el nuevo Spark EUV, 100% eléctrico, esté confirmando nuestras expectativas y sea la punta de lanza para redefinir la movilidad sustentable y masiva en nuestro país”, comentó Andrés Carfagna, Director Comercial de GM Argentina, Paraguay y Uruguay. “Con su atractivo diseño, avanzada tecnología de propulsión y seguridad, y el gran espacio y confort que brinda, además de una relación precio-beneficio imbatible para un vehículo eléctrico, el Spark EUV ha cautivado a nuestros clientes, ávidos de vehículos inteligentes, amigables con el medio ambiente y que tiene el respaldo de una marca centenaria en Argentina,” agregó Carfagna.

Características del Chevrolet Spark EUV

Impulsado por un motor eléctrico delantero con una potencia de 75 kW (102 HP) y un torque instantáneo de 180 Nm, el Chevrolet Spark EUV ofrece una experiencia de conducción ágil, completamente silenciosa y muy eficiente.

La batería 42 kWh del Spark EUV brinda una autonomía de hasta 360 kilómetros (Ciclo NEDC), ideal para los trayectos diarios en nuestras ciudades. Además, permite recargas rápidas de 30% a más de 80% de carga en 30 minutos, utilizando cargadores de corriente continua (DC).

Con una longitud de cuatro metros, el Chevrolet Spark EUV se destaca también por su estética exterior de SUV clásico, así como por la gran maniobrabilidad y agilidad en el tránsito urbano, atributos que lo distinguen como un vehículo funcional y versátil para todo tipo de usuario.

Diseñado para el día a día en la ciudad, su interior sorprende por su amplitud y un compartimiento de carga de 355L, además del alto nivel de equipamiento de confort, que incluye un gran paquete de dispositivos eléctricos, que complementa un sistema de info-entretenimiento inteligente con pantalla táctil LCD de 10,1 pulgadas, tapizados de eco-cuero, cámara 360° y mucha seguridad: 6 airbags, controles de estabilidad y tracción, y avanzados sistemas de asistencia a la conducción (ADAS).