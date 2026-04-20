Así es la nueva versión del Volkswagen T-Cross

Las primeras unidades del T-Cross Seleção están comenzando a llegar a los concesionarios de Volkswagen en todo Brasil, acercando el modelo al público y marcando el inicio de un nuevo capítulo para la marca junto con el fútbol brasileño.

Inspirado en el patrocinio de Volkswagen a las selecciones nacionales de fútbol masculino y femenino de Brasil, el T-Cross Seleção se creó para celebrar una conexión que trasciende generaciones. En Brasil , los autos y el fútbol siempre han compartido el mismo espacio: en las calles, en las historias y en los entrañables recuerdos de millones de personas.

Esta relación también se refleja en la trayectoria de Volkswagen . A lo largo de las décadas, la marca ha forjado un legado único al transformar momentos memorables del fútbol en ediciones especiales que perduran en la memoria de los brasileños. Ahora, esta tradición continúa con el T-Cross Seleção.

En un mercado donde los SUV han cobrado protagonismo, el T-Cross se ha consolidado como un referente, finalizando 2025 como líder del segmento por tercer año consecutivo. Producido en San José dos Pinhais (PR), el T-Cross ya ha superado las 600.000 unidades fabricadas desde 2019, además de acumular una presencia internacional, con más de 118.000 unidades exportadas a 33 países. Este desempeño refuerza su posición como uno de los modelos más relevantes en la historia reciente de Volkswagen en Brasil .

El T-Cross Seleção es el primer SUV de la marca en recibir una edición conmemorativa vinculada al fútbol. El modelo también cuenta con cinco estrellas en la Latin NCAP, con la máxima calificación en protección para adultos y niños, combinando seguridad, tecnología y confort.

Qué motor tiene esta versión del Volkswagen T-Cross

Bajo el capó, el motor turbo 200 TSI 1.0, con 128 HP y 20,4 kgfm de torque, acoplado a una transmisión automática de seis velocidades, garantiza un equilibrio entre rendimiento y eficiencia, atributos que ayudan a explicar el liderazgo del modelo en el segmento.

Basado en la versión Sense, el T-Cross Seleção viene con un completo paquete de equipamiento de serie, que incluye faros LED, un panel de instrumentos digital de 8 pulgadas, un sistema multimedia VW Play de 10,1 pulgadas con App-Connect, seis airbags y frenos de disco en las cuatro ruedas.

El T-Cross Seleção también incorpora características heredadas de las versiones de gama alta, lo que refuerza su propuesta de ofrecer un atractivo adicional dentro de su rango de precios.

Volkswagen T-Cross Selecao (2) Volkswagen T-Cross Selecao

Entre sus características distintivas se encuentran las llantas de aleación de 17 pulgadas (presentes en la versión Comfortline); los pedales deportivos de aluminio (disponibles en la versión Highline); un conjunto de pegatinas exclusivas (calcomanías laterales con el nombre Seleção y cinco estrellas) y el nombre Brasil con el logotipo de la CBF en el portón trasero.

Los retrovisores laterales y las manijas de las puertas están pintados en negro brillante, mientras que las alfombrillas están personalizadas con el logotipo de la Seleção. El modelo también incluye umbrales de puerta exclusivos de la CBF, con dos detalles ocultos: formaciones de las selecciones nacionales campeonas en el lado del conductor y los logotipos de la Seleção y VW unidos por la frase "Gigantes por naturaleza" en el lado del pasajero.

Disponible en diferentes colores, la Seleção T-Cross destaca el Azul Noruega como una de las opciones más simbólicas. Este color hace referencia a la historia de la Selección Brasileña, que vistió de azul en momentos decisivos y conquistó títulos importantes, reforzando así el vínculo entre la marca y el fútbol.

Disponibilidad del nuevo Volkswagen T-Cross Seleção

Con su llegada a los concesionarios, el T-Cross Seleção entra definitivamente en escena para representar a Volkswagen en uno de los territorios con mayor carga emocional del país, uniendo tradición, producto y pasión nacional en una sola historia.