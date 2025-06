Así es el nuevo Volkswagen T-Cross Extreme, el nuevo SUV de la marca

Fabricado en la planta de São José dos Pinhais, Brasil, y basado en la plataforma modular MQB, el T-Cross es el primer SUV compacto de Volkswagen en la región y continúa expandiendo su catálogo con la flamante versión “Extreme” 200TSI AT.

Volkswagen T-Cross Extreme Volkswagen T-Cross Extreme

El SUV de Volkswagen se posiciona como una alternativa más robusta y equipada que complementa a las configuraciones ya existentes: “Trendline” 170TSI MT, “Trendline” 200TSI AT, “Comfortline” 200TSI AT y “Highline” 200TSI AT.