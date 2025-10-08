Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz Camiones y Buses, inaugura una nueva sede en Paraná, Entre Ríos.

Mercedes-Benz Camiones y Buses celebró la inauguración de las nuevas instalaciones de su Concesionario Oficial Automotores Mega en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, ubicadas sobre la Ruta Nacional 168, en un predio de 32.000 m2. El nuevo edificio cuenta con 4.200 m2 de superficie cubierta y fue concebido para brindar un servicio integral, ágil y de excelencia a los clientes de vehículos pesados en la región.

El evento contó con la presencia de la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, y de la intendenta de Paraná, Rosario Romero, quienes compartieron unas palabras de agradecimiento y dieron inicio a esta nueva etapa. También participaron el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; el viceintendente de Paraná, David Cáceres; y la secretaria de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano de Paraná, Katherina Stickel.

Mercedes-Benz Camiones y Buses inaugura una nueva sede del concesionario Automotores Mega en Paraná, Entre Ríos “La apertura de estas instalaciones en Entre Ríos es un paso más en nuestra estrategia de consolidar una red moderna y sólida, que brinde respaldo en cada etapa del negocio de nuestros clientes. Automotores Mega incorpora infraestructura y servicios que reflejan los estándares de Mercedes-Benz Camiones y Buses, con el objetivo de acompañar al transportista en su crecimiento con soluciones de calidad”, expresó Fernando Rivero, Director de Desarrollo de Red Comercial de Ventas y Postventa de Mercedes- Benz Camiones y Buses.

El proyecto incorpora un showroom, oficinas administrativas, un depósito de repuestos y un amplio taller con 8 puestos de atención en simultáneo. Ubicada estratégicamente en el acceso norte a la ciudad, la nueva sede facilita la operación de vehículos de gran porte y amplía la capacidad de atención del concesionario. Allí se comercializa la línea completa de camiones Mercedes-Benz y se ofrecen todos los servicios: mantenimiento, repuestos originales, REMAN y opciones de financiación.

“Con esta inauguración reafirmamos nuestra visión de futuro: una red preparada para responder a los desafíos del transporte con eficiencia y profesionalismo. La capacitación de nuestros equipos y la inversión en infraestructura son pilares centrales, porque detrás de cada camión o bus hay un negocio que necesita confianza y respaldo”, expresó Guido Casaro, Gerente de Estrategia y Desarrollo de Red y Capacitación de Mercedes-Benz Camiones y Buses.