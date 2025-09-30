Chevrolet Corvette ZR1X: el hypercar de 1.250 CV que llegará a México

En el marco del 90 aniversario de General Motors en México , Chevrolet anunció la llegada del Corvette ZR1X 2026, el modelo más poderoso, avanzado y extremo de la historia de la marca. Con 1.250 caballos de fuerza y tracción total, este superdeportivo eleva el legado del mítico emblema ZR1 a un nuevo nivel.

El Chevrolet Corvette ZR1X monta un motor V8 LT7 biturbo en el eje trasero que entrega 1.064 HP y 828 lb-pie de torque, al que se suma un sistema eléctrico delantero que aporta 186 HP y 145 lb-pie. En conjunto, el deportivo alcanza 1.250 HP y se convierte en el Corvette más potente jamás fabricado.

Gracias a esta mecánica híbrida, acelera de 0 a 100 km/h en menos de 2 segundos y completa el cuarto de milla en menos de 9 segundos. Además, la batería se recarga automáticamente mediante regeneración, sin necesidad de enchufes.

Chevrolet presentó un Corvette con tracción en las cuatro ruedas digno del legendario emblema ZR1: el Corvette ZR1X 2026.

Para acompañar semejante potencia, el ZR1X incorpora un nuevo sistema de frenos con pinzas Alcon de 10 pistones adelante y 6 atrás, junto con discos de 16,5 pulgadas, los más grandes utilizados en un Corvette.

El chasis ofrece dos configuraciones con suspensión Magnetic Ride Control. La opción estándar, con neumáticos Michelin PS4S, está pensada para un equilibrio entre confort y rendimiento, mientras que el paquete ZTK Performance optimiza el comportamiento en pista con ajustes más rígidos y neumáticos Michelin Pilot Cup 2R.

Diseño aerodinámico y tecnología interior de última generación

La aerodinámica también fue clave en el desarrollo del ZR1X. El paquete Carbon Aero incluye alerones, deflectores y un alerón trasero capaz de generar 544 kg de carga aerodinámica a máxima velocidad.

En el interior, el habitáculo estrena un diseño renovado con tres pantallas digitales (12,7”, 14” y 6,6”), sistema de infoentretenimiento con Google Integrado, conectividad total y función Performance Data Recorder, que graba video en HD y analiza datos en pista.

En cuanto a seguridad, equipa control de tracción y estabilidad avanzado, vectorización de frenado regenerativo, monitoreo de presión de neumáticos y una estructura reforzada para uso en circuito.

Corvette ZR1X 2026: lanzamiento en México y disponibilidad

El nuevo Chevrolet Corvette ZR1X 2026 será fabricado en la planta de Bowling Green, Kentucky, y llegará a México en versión coupé durante 2026, disponible exclusivamente en las 10 tiendas Chevrolet Performance del país.

La marca adelantó que los precios se anunciarán más cerca de su lanzamiento oficial.