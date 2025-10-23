Un auto chocó un transporte escolar en Flores: un herido

Una mujer sufrió politraumatismos tras el choque entre un Chevrolet Cruze y un transporte escolar con niños a bordo en el barrio porteño de Flores.

Una mujer resultó herida en el choque entre un auto y un transporte escolar estacionado en la intersección de México y Alberti, en el barrio de San Cristobal. En el ómnibus viajaban varios menores y sus celadores, quienes no sufrieron lesiones.

El siniestro ocurrió cuando un auto Chevrolet Cruze colisionó con la parte trasera del transporte escolar, que se encontraba detenido a pocos metros de la esquina. Según indicaron fuentes policiales, el hecho se registró en horas de la mañana y provocó un importante movimiento de emergencia en la zona.

De acuerdo al relato del conductor del auto, el incidente se originó cuando esperaba el cambio del semáforo y, al encender nuevamente el motor, la caja automática se trabó en posición “directo”. El vehículo avanzó de forma repentina e impactó contra el transporte, provocando daños materiales y lesiones en una ocupante del coche.

La víctima fue trasladada al Hospital Fernández Tras el choque, una mujer que viajaba en el asiento del acompañante del Chevrolet Cruze sufrió politraumatismos. Personal del SAME acudió al lugar y dispuso su traslado al Hospital Fernández para una mejor evaluación médica.