La Fiat Strada alcanza un nuevo récord de producción y se mantiene como la pick-up más vendida

En el primer semestre de 2025 se vendieron en Brasil más de 115.000 unidades de la Fiat Strada, unas 13.000 más que en el mismo periodo de 2024.

Con resultados cada vez más sorprendentes y una trayectoria ligada a la innovación, la robustez y el espíritu pionero, la nueva Fiat Strada celebra 800.000 unidades producidas. La pick-up favorita de los brasileños se encamina a su quinto año consecutivo como el vehículo más vendido en Brasil en 2025.

De enero a octubre, se matricularon 115.346 unidades de la Strada, más de 12.000 por delante del segundo clasificado. El momento culminante del año hasta la fecha fue octubre, cuando el modelo registró su mejor rendimiento comercial de 2025, con 14.040 unidades vendidas.

Si bien la nueva Strada ha sido un éxito de ventas desde su lanzamiento en 2020, su impacto e innovación en el segmento comenzaron mucho antes, con su primer lanzamiento en 1998. A lo largo de sus 27 años de historia, la Fiat Strada ha sido un verdadero ejemplo de alta tecnología, versatilidad, robustez y fiabilidad en el segmento de las camionetas compactas. Desde su lanzamiento, ha sido líder en su segmento durante 25 años consecutivos.

Fiat Strada Fiat Strada Características de la Fiat Strada Demostrando su atractivo para todos los públicos y necesidades, la nueva Strada llegó en 2020 con varias características que la convirtieron en un éxito, como sus cuatro puertas y cinco asientos, siendo la primera camioneta compacta en ofrecer esta configuración, además de tecnologías como el control de estabilidad y un sistema multimedia con conectividad. En 2021, volvió a innovar al ser la primera en su segmento con transmisión automática CVT, y en 2023, se convirtió en la primera camioneta de su segmento con un motor turbo, el Turbo 200 Flex, que ofrece hasta 130 CV de potencia y 200 Nm de par.

Su nueva generación también impresiona por su capacidad de carga: las versiones con cabina plus tienen una capacidad de hasta 720 kg y 1354 litros, mientras que las versiones con cabina doble ofrecen 650 kg y 844 litros, ambas con una capacidad de remolque de 400 kg. La caja de carga, equipada con cuatro ganchos inferiores y seis superiores, garantiza seguridad y flexibilidad, ideal para quienes la utilizan tanto para el trabajo como para el ocio. Con todas sus importantes aportaciones al segmento, la Strada se ha consolidado como un auténtico icono de la industria automotriz nacional.