Ford fabrica una Explorer híbrida personalizada para el Papa León XIV

El nuevo "papamóvil" está basado en la Ford Explorer Platinum 2026, con un tren motriz híbrido y detalles interiores exclusivos.

Ford ha creado una Explorer Híbrida especialmente para el Papa León XIV, con varios elementos personalizados. La SUV fue entregada por el CEO de Ford, Jim Farley, celebrando la conexión entra la empresa y el Pontífice con la ciudad de Chicago, EE.UU.

La fábrica de Chicago, donde se produce la Ford Explorer, opera desde hace más de un siglo en la zona sur de la ciudad, a unos 8 km del suburbio de Dolton, donde creció el primer Papa norteamericano.

Los detalles de la Ford Explorer para el Papa Ford Explorer Papa León XIV Ford Explorer Papa León XIV Basado en la Ford Explorer Platinum 2026, el nuevo "papamóvil" será utilizado por el Pontífice para desplazarse en el Vaticano. Su exclusivo tren motriz híbrido está equipado con un motor V6 de 3.3 litros y una transmisión híbrida de 10 velocidades. La carrocería negra tiene detalles cromados y placas personalizadas con las inscripciones "DA POPE" y "LEO XIV".

El interior también presenta detalles únicos, incluyendo etiquetas con la bandera de Chicago en los asientos de cuero, el horizonte de la ciudad bordado en la consola central y un sistema de audio capaz de sintonizar estaciones de radio europeas. Los umbrales de las puertas exhiben los horizontes de Chicago y de la Basílica de San Pedro, representando el viaje del Papa al Vaticano.

Declaraciones del CEO de Ford Según Jim Farley, lo que destacó en la conversación con León XIV fue el sentimiento de orgullo por la conexión compartida con Chicago. El ejecutivo llevó una foto y cartas manuscritas del personal de la fábrica que trabajó en el vehículo. A cambio, el Papa bendijo varios rosarios para ser entregados al equipo.