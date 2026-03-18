Lanzamiento Porsche Cayenne Black Edition: precios y versiones SUV

El nuevo SUV de Porsche se distingue por sus ópticas de alta resolución y una estética "Black" que resalta su carácter deportivo y elegante.

Porsche presentó oficialmente la edición especial Cayenne Black Edition. Esta nueva propuesta, disponible tanto en carrocería SUV como Coupé, se distingue por una estética basada en contrastes en negro de alto brillo y un equipamiento de serie sustancialmente ampliado, permitiendo configuraciones con motorizaciones térmicas e híbridas enchufables.

Rendimiento y especificaciones técnicas El modelo base está equipado con un motor V6 de 2.995 cm³ que entrega una potencia de 353 PS (260 kW) y un torque de 500 Nm. Su desempeño resalta el ADN deportivo de la marca con las siguientes cifras:

Aceleración: De 0 a 100 km/h en 6,0 segundos (reduciéndose a 5,7 segundos con el Paquete Sport Chrono).

Velocidad máxima: 248 km/h. Porsche Cayenne Black Edition Porsche Cayenne Black Edition Porsche Diseño exterior y equipamiento exclusivo La identidad visual de esta edición se define por detalles en negro de alto brillo en retrovisores, anagramas y embellecedores de ventanillas. El conjunto se completa con el frontal SportDesign y llantas RS Spyder Design de 21 pulgadas. En el apartado tecnológico, destacan las ópticas HD Matrix LED de alta resolución con más de 64.000 píxeles y componentes interiores oscurecidos, además de salidas de escape deportivas en color bronce oscuro.

Interior y personalización El habitáculo ofrece una atmósfera sofisticada con tapicería de cuero liso, acabados en aluminio pulido negro y asientos Confort con ajuste eléctrico de 14 posiciones y memoria. El equipamiento premium incluye:

Sonido: Sistema envolvente BOSE de 14 altavoces y 710 vatios de potencia.

Conducción: Volante deportivo GT calefaccionado, control de velocidad adaptativo y asistente de cambio de carril. Porsche Cayenne Black Edition Porsche Cayenne Black Edition Porsche Valores comerciales en Argentina Los precios sugeridos para la gama Cayenne Black Edition en el mercado local son: