Porsche Cayenne Coupé Eléctrico: potencia de 1.156 HP y estreno mundial
Con una autonomía extendida de 669 km, el Porsche Cayenne Coupé Eléctrico redefine el rendimiento de lujo en la era de la movilidad sostenible.
Porsche reveló en Pekín el nuevo Cayenne Coupé Eléctrico, una variante que fusiona la versatilidad de un SUV con la silueta deportiva inspirada en el icónico 911. Este modelo se posiciona como uno de los deportivos más potentes del segmento, alcanzando hasta 1.156 HP en su versión tope de gama.
Gracias a su diseño aerodinámico con un coeficiente Cx de 0.23, el Coupé logra optimizar su eficiencia, extendiendo su autonomía combinada hasta los 669 km (WLTP), superando en 18 kilómetros a la versión de carrocería tradicional.
Rendimiento y Versiones: Potencia extrema
El Cayenne Coupé Eléctrico debuta con tres motorizaciones que definen nuevos estándares de aceleración y velocidad para la marca:
Cayenne Coupé Eléctrico: 442 HP (con Launch Control), 0 a 100 km/h en 4.8 segundos. Velocidad máxima: 230 km/h.
Cayenne S Coupé Eléctrico: 666 HP (con Launch Control), 0 a 100 km/h en 3.8 segundos. Velocidad máxima: 250 km/h.
Cayenne Turbo Coupé Eléctrico: 1.156 HP (con Launch Control), 0 a 100 km/h en apenas 2.5 segundos. Velocidad máxima: 260 km/h.
Para gestionar semejante potencia, incorpora de serie suspensión neumática adaptativa y el sistema PASM. Las versiones S y Turbo pueden equipar opcionalmente el innovador sistema de suspensión activa Porsche Active Ride y dirección en el eje trasero.
Tecnología de carga y arquitectura de 800V
La eficiencia del nuevo SUV se apoya en una infraestructura eléctrica de vanguardia que minimiza los tiempos de espera:
Carga ultra rápida (CC): Gracias a su tecnología de 800 voltios, admite potencias de hasta 400 kW, permitiendo recuperar energía en tiempos récord.
Carga en casa (CA): Incluye un cargador de 11 kW de serie, con una opción de 22 kW para reducir el tiempo de carga domiciliaria.
Interior digital y personalización deportiva
El habitáculo sigue el concepto Porsche Driver Experience, con un entorno totalmente digitalizado que incluye un cuadro de instrumentos curvo, una pantalla central y una pantalla opcional para el acompañante con realidad aumentada.
Practicidad: A pesar de su caída de techo (24 mm más baja que el modelo tradicional), ofrece un baúl de hasta 1.347 litros y un compartimento delantero adicional de 90 litros.
Paquete Lightweight Sport: Para quienes buscan reducir peso, este paquete opcional recorta 17.6 kg mediante el uso de techo de fibra de carbono, llantas de 22 pulgadas y detalles interiores en tejido Pepita y Race-Tex.
Confort Lumínico: El techo panorámico de cristal puede contar con control de luminosidad variable mediante una lámina de cristal líquido conmutable.
Precios y Gama en Argentina
La marca ya admite pedidos para las nuevas variantes eléctricas, manteniendo en oferta las opciones de combustión para quienes prefieren la motorización tradicional:
Cayenne Coupé Electric: USD 190.100
Cayenne S Coupé Electric: USD 211.400
Cayenne Turbo Coupé Electric: USD 275.500