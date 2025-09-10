Porsche lanza el 911 Turbo S con 711 CV y récord en Nürburgring
El nuevo Porsche 911 registró un tiempo de vuelta 14 segundos más rápido que su antecesor en el mítico circuito alemán, con mejoras en chasis y aerodinámica.
Porsche presentó en el Salón IAA Mobility de Múnich la nueva versión más potente de su icónica gama 911. El 911 Turbo S incorpora el innovador sistema T-Hybrid biturbo, que lo convierte en el modelo de serie con mayor rendimiento de la marca, alcanzando 711 CV y prestaciones superiores en aceleración, velocidad y dinámica de conducción.
La firma alemana amplía la propuesta de su deportivo insignia con un modelo que combina potencia extrema, exclusividad y confort de uso cotidiano.
El nuevo Porsche 911 Turbo S, disponible en carrocería Coupé y Cabriolet, introduce mejoras en diseño, aerodinámica, chasis y equipamiento.
El motor biturbo con tecnología T-Hybrid, junto con la transmisión PDK de ocho velocidades y tracción integral, permite al vehículo acelerar de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y alcanzar los 322 km/h de velocidad máxima.
En el circuito de Nürburgring Nordschleife, el modelo registró un tiempo 14 segundos más rápido que su antecesor, demostrando el impacto de las optimizaciones en peso, frenos, neumáticos y chasis.
La nueva generación también incorpora un paquete aerodinámico activo, frenos cerámicos de mayores dimensiones y un sistema de escape deportivo de titanio que mejora tanto el sonido como la reducción de peso.
A nivel estético, el Turbo S se diferencia por detalles exclusivos en color Turbonita, llantas específicas y elementos de diseño que resaltan su carácter deportivo.
En el interior, ofrece acabados premium, inserciones en carbono, asientos deportivos Plus y tecnología avanzada en iluminación con faros HD Matrix LED. Porsche también pone a disposición múltiples opciones de personalización a través de Exclusive Manufaktur, incluyendo elementos en carbono, colores especiales y detalles a medida.
El Porsche 911 Turbo S ya se encuentra disponible para pedidos y las primeras entregas para América Latina están previstas a partir de 2026.