Porsche lanza el 911 Turbo S con 711 CV y récord en Nürburgring

Porsche presentó en el Salón IAA Mobility de Múnich la nueva versión más potente de su icónica gama 911. El 911 Turbo S incorpora el innovador sistema T-Hybrid biturbo, que lo convierte en el modelo de serie con mayor rendimiento de la marca, alcanzando 711 CV y prestaciones superiores en aceleración, velocidad y dinámica de conducción.

La firma alemana amplía la propuesta de su deportivo insignia con un modelo que combina potencia extrema, exclusividad y confort de uso cotidiano.

El nuevo Porsche 911 Turbo S, disponible en carrocería Coupé y Cabriolet, introduce mejoras en diseño, aerodinámica, chasis y equipamiento.

El motor biturbo con tecnología T-Hybrid, junto con la transmisión PDK de ocho velocidades y tracción integral, permite al vehículo acelerar de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y alcanzar los 322 km/h de velocidad máxima.

En el circuito de Nürburgring Nordschleife, el modelo registró un tiempo 14 segundos más rápido que su antecesor, demostrando el impacto de las optimizaciones en peso, frenos, neumáticos y chasis.