Subaru presenta el nuevo Forester: precios y versiones

El nuevo Subaru Forester ya está en el país con tracción integral AWD, motor BOXER, sistema híbrido E-Boxer y tecnología EyeSight de seguridad.

Inchcape Argentina, representante oficial de Subaru en el país, anunció el arribo de la sexta generación del Forester, el SUV insignia de la marca que se renueva por completo en diseño exterior e interior, tecnología, equipamiento y eficiencia, manteniendo su carácter robusto y confiable.

El nuevo Subaru Forester conserva el sello distintivo de la marca con su sistema de tracción integral Symmetrical All-Wheel Drive (AWD) y el motor Boxer, combinación que asegura estabilidad, control y seguridad en todo tipo de caminos.

Además, incorpora el sistema X-Mode, diseñado para enfrentar con confianza recorridos off-road y terrenos exigentes.

En materia de seguridad y asistencia a la conducción, la nueva edición suma la evolución más reciente de EyeSight Driver Assist Technology, que integra control crucero adaptativo, frenado pre-colisión, asistencia de mantenimiento de carril y otras funciones avanzadas.

En el interior, el habitáculo ofrece mayor amplitud, materiales de mayor calidad y un sistema multimedia actualizado con compatibilidad para Apple CarPlay y Android Auto.