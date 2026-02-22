Volvo Trucks alcanza un nuevo hito con 10.000 camiones de gas vendidos en el mundo

Los camiones Volvo de gas están creciendo en volumen a medida que más mercados adoptan combustibles alternativos para reducir emisiones.

Volvo Trucks ha entregado ya más de 10.000 camiones de gas a nivel mundial desde que la compañía introdujo esta tecnología en 2018. Hasta ahora, Reino Unido es el principal mercado de Volvo para este producto, seguido de Alemania, Suecia, Países Bajos, Noruega y Francia.

Los nuevos mercados que se están incorporando son India y América Latina, donde los volúmenes crecen de forma constante.

Los motores de gas Volvo están disponibles para las gamas pesadas Volvo FM, FH y FH Aero, y funcionan sin esfuerzo con GNL convencional (Gas Natural Licuado) o bio-GNL, un gas no fósil derivado de residuos orgánicos que reemplaza al GNL.

"La tecnología de motores Volvo propulsados con gas es una solución líder en términos de potencia, par, respuesta del motor y eficiencia de combustible, y nuestros clientes también valoran el alto rendimiento, la facilidad de conducción y el confort general de nuestros camiones de gas", afirma Jan Hjelmgren, Responsable de Gestión de Producto en Volvo Trucks. "Vemos un considerable potencial en los camiones de gas como un paso importante en el camino hacia cero emisiones".

Características de los camiones Volvo a gas Los camiones Volvo de gas pueden recorrer hasta 1.000 kilómetros con un depósito, lo que los hace muy adecuados para transportes de distribución de larga distancia y regional, así como en operaciones de construcción. Son una alternativa práctica a otras Soluciones de bajas emisiones en un momento en que los operadores de transporte y compradores de mercancías buscan opciones más sostenibles.