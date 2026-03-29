Mazda anuncia precios y especificaciones de su nuevo SUV

Tras 14 años en el mercado, el Mazda CX-5 está a punto de entrar en su tercera generación, trayendo consigo tecnología avanzada, una practicidad inigualable y una excelente relación calidad-precio.

Desde su lanzamiento en 2012, este SUV familiar se ha convertido en un modelo emblemático de Mazda a nivel mundial, alcanzando recientemente los cinco millones de unidades vendidas en todo el mundo.

A nivel local, las cifras son igualmente impresionantes. El CX-5 se ha convertido en un nombre familiar y, desde su debut, más de 325.000 CX-5 se han vendido en Australia, mientras que más de 20.000 clientes han tenido más de un CX-5, lo que consolida a este modelo como uno de los SUV favoritos de Australia.

El CX-5 , que suele ocupar los primeros puestos en la lista de ventas, ha liderado la gama de Mazda en Australia durante los últimos siete años consecutivos y solo es superado por el distinguido Mazda3 en ventas locales totales.

El diseño exterior revela la siguiente versión de “KODO – Alma del Movimiento”, un concepto que cobró vida en la primera generación del CX-5, presentada hace 14 años. Combinando la utilidad de un SUV con la elegancia que caracteriza el lenguaje de diseño Kodo de Mazda, la física se une al arte. El CX-5 de nueva generación se inspira en la técnica tradicional japonesa de carpintería “Kigumi” (el arte de unir madera sin fijaciones metálicas), que se manifiesta entre el revestimiento inferior y el paso de rueda.

Al dar la bienvenida a la nueva generación del CX-5, Vinesh Bhindi, director general de Mazda Australia, declaró: "El CX-5 goza de gran prestigio en Australia, y la nueva generación seguirá manteniendo ese estatus. Incorpora tecnología aún más avanzada, unas dimensiones de SUV significativamente más prácticas y, por supuesto, la excelente dinámica de conducción Jinba-Ittai por la que Mazda es famosa. Nos enorgullece enormemente ofrecerlo a los clientes australianos a un precio increíblemente atractivo".

El CX-5 estará propulsado exclusivamente por el fiable y aclamado motor Skyactiv G G25 de 2,5 litros, que ofrece hasta 177 HP de potencia y 242 Nm de par con combustible de 91 octanos, y un consumo de tan solo 7,4 litros cada 100 kilómetros, con emisiones de CO2 de 173 g/km (ciclo combinado, según las pruebas ADR 81/02).

Gracias a la transmisión Skyactiv-Drive de seis velocidades de Mazda, la potencia se distribuye a las cuatro ruedas para una mayor tranquilidad al explorar la extensa red de carreteras de Australia.

El CX-5 de nueva generación se ofrece en cinco versiones con un equipamiento muy completo: Pure, Evolve, Touring, GT SP y Akera. Todas ellas ofrecen una propuesta de valor muy atractiva.

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Equipamiento de Mazda CX-5

El CX-5 Pure abre la gama e incluye un alto nivel de equipamiento de serie, que incluye: