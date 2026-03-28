Hace 125 años: Opel celebra su primera victoria en el automovilismo

Esta historia comenzó a principios del siglo XX; concretamente, Opel celebró su primera victoria en una carrera oficial hace 125 años. El 31 de marzo de 1901, Heinrich Opel ganó la carrera de ascenso al Königsstuhl, cerca de Heidelberg, en Alemania, al volante de un “Motorwagen” modificado.

Este evento marcó el inicio de la exitosa trayectoria de Opel en el automovilismo , que continúa hasta el día de hoy en una amplia variedad de competiciones de carreras y rallies. A lo largo de las décadas, la marca ha recorrido un largo camino, desde sus primeras carreras de ascenso y en carretera, pasando por los Campeonatos Europeos y Mundiales de Rally, hasta las carreras en circuito con la Fórmula Opel, la Fórmula 3, el Campeonato Alemán de Turismos (DTM) y el Campeonato Internacional de Turismos (ITC).

Durante los últimos cinco años, Opel ha demostrado lo emocionante y electrizante que puede ser el automovilismo sin emisiones locales con la primera copa monomarca de rally eléctrico del mundo, que comenzará su próxima temporada en pocas semanas con el nuevo Opel Mokka GSE Rally . Mientras tanto, los clientes también pueden experimentar el emocionante placer de conducir un GSE, ya que Opel traslada la sensación de un rally totalmente eléctrico a la carretera con el Mokka GSE de 281 HP.

Con su equipo oficial, el Opel GSE Formula E Team, compitiendo en la Fórmula E, la compañía con sede en Rüsselsheim lleva su compromiso con el automovilismo eléctrico al siguiente nivel. Participar en la serie de carreras de mayor crecimiento del mundo marca un hito para Opel en su camino hacia un futuro eléctrico, un futuro cuyas raíces se remontan a su primera victoria en el automovilismo hace 125 años.

Opel debutó en el automovilismo a finales del siglo XIX. Heinrich Opel, el segundo hijo menor del fundador de la compañía, Adam Opel, participó en la primera carrera internacional de automovilismo en Alemania (la carrera de resistencia “Aachen-Coblenz”) en mayo de 1899, al volante de un Patent-Motorwagen “System Lutzmann”. Desafortunadamente, un problema técnico le impidió llegar a la meta. Los hermanos Opel también participaron en carreras posteriores, aunque tuvieron que esperar un poco más para su primer gran éxito. Estas primeras experiencias sentaron las bases para la primera victoria que pronto llegaría. Esto se debió a que los hermanos mejoraban constantemente sus automóviles y, sobre todo, aumentaban su fiabilidad.

Königstuhl Hill Climb Race, Opel 1901 Königstuhl Hill Climb Race, Opel 1901

El 31 de marzo de 1901, llegó el momento: Heinrich Opel salió a la pista con un “Motorwagen” modificado para la primera “carrera de montaña” en Königsstuhl. Se cree que la carrera cerca de Heidelberg, organizada por el Rheinischer Automobilclub, fue la primera en la región metropolitana Rin-Neckar y una de las primeras carreras de montaña alemanas.

El Opel de 5 CV se caracterizaba sobre todo por su ligereza: se habían eliminado los guardabarros, los estribos, las luces y los embellecedores. Ya fuera de forma consciente o inconsciente —los conocimientos aerodinámicos no influirían en el diseño de los automóviles hasta mucho después—, los fabricantes de Rüsselsheim redujeron la resistencia del aire mediante faldones laterales de cuero y una ajustada cubierta para las rodillas que se extendía desde la parte delantera plana hasta la parte superior de los asientos. Todo esto dio sus frutos: Heinrich Opel completó la ruta de montaña de 4,5 kilómetros — con un desnivel positivo de 450 metros y tramos con pendientes de hasta el 16% — en 23 minutos con el “Motorwagen” optimizado, dejando muy atrás a sus competidores.

La fiabilidad del vehículo fue especialmente impresionante, no solo durante la carrera. A diferencia de hoy, cuando los coches de carreras se transportan al circuito, Heinrich Opel ya hacía el trayecto de ida y vuelta en su propio vehículo en 1901. Recorrió los 180 kilómetros en tan solo cuatro horas, alcanzando una velocidad media de 45 km/h, una velocidad media excepcional para la época.

No fue casualidad, sino habilidad: Opel cosecharía nuevas victorias en sus primeros años

Los hermanos Opel reconocieron rápidamente el potencial del automovilismo. El éxito no solo impulsó la imagen de la joven marca y sus productos, sino que el trabajo de desarrollo también tuvo un impacto positivo en la fiabilidad de toda la gama de automóviles. Y al año siguiente, Opel demostró que este éxito inicial no fue casualidad. Una nueva alianza con el fabricante francés Alexandre Darracq dio un nuevo impulso al equipo Opel. El recién desarrollado automóvil Opel-Darracq era incomparable. En la segunda carrera de ascenso a la colina de Königsstuhl, el 26 de octubre de 1902, Heinrich Opel cruzó la meta en tan solo 10 minutos y 15 segundos, más de cuatro minutos por delante del siguiente competidor más rápido.

La racha ganadora continuó: en los años siguientes, Opel consiguió más podios con sus coches de carreras. Y en 1921, el equipo con sede en Rüsselsheim hizo historia en el AVUS de Berlín. Más de 200.000 personas acudieron a la carrera inaugural en el legendario circuito urbano. Fritz von Opel partió al volante de un Opel 8/25 hp rojo fuego. Ante los vítores del público, fue remontando vuelta tras vuelta. Finalmente, dejó atrás a sus competidores y ganó tras siete vueltas con un tiempo de 1:04:23 horas, lo que corresponde a una velocidad media de 128,84 kilómetros por hora.

Logros destacados de Opel: Campeonatos Europeos y Mundiales de Rally y Campeonato ITC

Estos primeros años marcaron el inicio de la larga tradición de Opel en el automovilismo, que alcanzó su máximo esplendor entre las décadas de 1970 y 1990. Hablando de rally: ya en 1966, el sueco Lille-Bror Nasenius ganó el Campeonato Europeo de Rally para turismos de producción con un Opel Rekord B, consiguiendo así uno de los primeros grandes títulos internacionales de rally para Opel.

La historia de la marca en el rally está intrínsecamente ligada al nombre de Walter Röhrl. En 1973, Röhrl y Jochen Berger se proclamaron subcampeones europeos al volante de un Opel Ascona. En 1974, la dupla dominó el Campeonato Europeo de Rallyes con seis victorias absolutas y 120 puntos —la mayor puntuación jamás alcanzada hasta entonces—, proclamándose campeones europeos de pilotos a falta de tres pruebas. El título europeo de 1974 marcó el inicio de una exitosa carrera en el mundo de los rallies para Röhrl y Opel, que, junto a su copiloto Christian Geistdörfer, culminó con el título del Campeonato Mundial de Rallyes de 1982 a bordo de un Ascona 400 de 191 kW (260 CV).

Walter Röhrl & Jochen Berger, Opel Ascona A, 1974 Walter Röhrl & Jochen Berger, Opel Ascona A, 1974

Opel también cosechó grandes éxitos en los circuitos. En 1996, Manuel Reuter y Opel se alzaron con la victoria en el Campeonato Internacional de Turismos (ITC) con el legendario Calibra “Cliff”, un coche de carreras con motor V6 de 2,5 litros y 500 CV. En 2003, el equipo formado por Reuter, Timo Scheider, Marcel Tiemann y el entonces director de automovilismo Volker Strycek logró una emocionante victoria en las 24 Horas de Nürburgring con un Opel Astra V8 Coupé.

¿Y hoy? El futuro del automovilismo es eléctrico, pero no por ello menos emocionante. Opel lleva cinco años demostrando, en la primera copa monomarca de rally eléctrico del mundo, que los rallies totalmente eléctricos y, por lo tanto, libres de emisiones locales, ofrecen la misma emoción. Y la marca pronto lo hará por primera vez también en el Campeonato Mundial de Fórmula E.