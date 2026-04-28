Opel Zafira by Tinkervan: la camper definitiva de 180 CV para el día a día
Gracias a la colaboración con Tinkervan, el Opel Zafira se convierte en un camper equipada con calefacción estacionaria, ducha eléctrica y batería de litio.
El nuevo Opel Zafira by Tinkervan se presenta como una opción versátil, borrando la línea entre vehículo diario y casa rodante. Desarrollado con el especialista Tinkervan sobre la Talla M, este monovolumen se adapta en minutos a la rutina o las escapadas.
Equipado con un motor diésel de 2,2 litros que entrega 180 CV y 400 Nm de par, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades, el Zafira garantiza un desempeño eficiente y confortable en largos trayectos.
Innovación en el Techo y Habitabilidad
El elemento central de esta transformación es su techo elevable con apertura panorámica. Fabricado con una tela de alta calidad, permite abrir completamente el frontal para disfrutar de una vista despejada y ventilación total.
Dormitorio superior: Incluye una cama de 1,3 x 2 metros con somier de aluminio, discos ergonómicos y flexo LED.
Salón modular: Los asientos delanteros giratorios, junto con la mesa desmontable (apta para uso interior y exterior), crean un espacio de convivencia espacioso.
Configuración flexible: Permite pasar de 5 plazas a un maletero despejado en menos de 5 minutos, e incluso ofrece la posibilidad de alcanzar las 8 plazas de viaje según la versión.
Equipamiento Tecnológico y Confort
Para asegurar la autonomía en cualquier entorno, el Opel Zafira by Tinkervan incorpora soluciones técnicas avanzadas:
Energía: Batería auxiliar de litio de 100Ah controlable por aplicación móvil, que se recarga automáticamente durante la conducción.
Climatización: Calefacción estacionaria instalada en los bajos del vehículo con programador digital y kit de altura.
Higiene: Ducha eléctrica con un depósito de 11 litros de capacidad.
Descanso: Cama inferior sobre el asiento original (1,4 x 2 metros) con colchón viscoelástico de alta densidad.
Accesorios para el "Espíritu Camper"
El equipamiento se puede complementar con una serie de artículos originales diseñados para maximizar la experiencia al aire libre:
Nevera portátil de 25 litros con compresor.
Módulo de cocina extraíble.
Toldo lateral y toma exterior de corriente de 220V.
Portabicicletas y bola de remolque.
El Opel Zafira by Tinkervan ya se encuentra disponible a través de la red oficial de concesionarios de la marca en España.