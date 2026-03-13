Leapmotor presenta la actualización inalámbrica para el B10, uno de sus SUV más vendidos

Leapmotor ha anunciado la última actualización inalámbrica (OTA) del software para el B10 en Europa , que ofrece un amplio paquete de nuevas funciones diseñadas para mejorar la comodidad, la conectividad y la seguridad en la conducción.

Esta actualización OTA llega solo seis meses después del lanzamiento del SUV Leapmotor B10 , lo que subraya el compromiso de la empresa con una evolución rápida y significativa del software. Refleja el compromiso a largo plazo de Leapmotor de mejorar continuamente la experiencia a bordo para todos sus clientes, garantizando que cada vehículo mejore sus capacidades con el tiempo sin necesidad de acudir al concesionario.

La última actualización OTA introduce la función de conducción con un solo pedal, compatibilidad nativa con Apple CarPlay y Android Auto, funciones de comando de voz ampliadas y una serie de mejoras que hacen que el vehículo sea más intuitivo de usar.

Con esta nueva versión, los conductores del B10 ahora pueden experimentar la conducción con un solo pedal, lo que permite controlar la mayor parte de la aceleración y la desaceleración directamente a través del pedal del acelerador. La lógica de recuperación de energía mejorada contribuye a un control más suave y a una mayor eficiencia. La conectividad también da un paso adelante, ya que el vehículo ahora es compatible con Apple CarPlay y Android Auto, disponibles a través de conexión por cable o inalámbrica, lo que ofrece a los conductores un acceso fluido a sus aplicaciones de smartphone preferidas.

El Leapmotor B10 se lanzó en abril de este año y al mes siguiente se entregaron más de 10.000 unidades

Leapmotor ha introducido actualizaciones en la interfaz que mejoran la accesibilidad; los conductores pueden personalizar los botones del volante con nuevos ajustes multifunción, incluidos atajos para las funciones de ayuda y los modos de conducción.

La actualización OTA también mejora elementos esenciales de la experiencia al volante y de infoentretenimiento. Ahora la navegación se puede mostrar a través de una nueva disposición de pantalla dividida en el lado izquierdo, lo que mejora la visibilidad cuando se utilizan varias aplicaciones.

El sistema de infoentretenimiento se inicia de un modo más ágil gracias a una nueva función de precarga "Quick Start", que reduce el tiempo de espera al arrancar. Se ha optimizado el recordatorio de detección de presencia de vida en el vehículo, y las mejoras en ACC y LCC garantizan una desaceleración más suave al acercarse a las curvas.

La primera actualización OTA del software 2026 comenzó a implantarse a principios de febrero y se encuentra en fase de despliegue para los clientes B10. Los conductores simplemente reciben una notificación en el vehículo cuando el software está disponible y pueden instalarlo directamente a través de la interfaz del vehículo.

Leapmotor mantiene su compromiso de ofrecer una tecnología que evoluciona de forma fluida, mejorando continuamente la experiencia de conducción de los vehículos de la marca a través de una innovación significativa impulsada por el software que se adapta y crece con las necesidades de los clientes.