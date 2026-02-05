General Motors inaugura su nueva sede global en el histórico edificio Hudson's de Detroit
General Motors regresa al corazón de Detroit con una sede vanguardista en el edificio Hudson's. El nuevo centro busca impulsar la innovación en software y vehículos deportivos de hasta 670 CV.
General Motors reafirma su vínculo histórico con la ciudad de Detroit al trasladar su sede central al edificio Hudson's, ubicado sobre la mítica Avenida Woodward. Este cambio es un movimiento estratégico que simboliza el liderazgo de la compañía en la era de la movilidad autónoma y el desarrollo de vehículos deportivos de alto rendimiento, como el Corvette de 670 CV.
Con una contribución económica que representa el 4% del PBI de Míchigan, la automotriz consolida al estado como el epicentro de la innovación tecnológica y la manufactura avanzada en los Estados Unidos.
El diseño de la nueva sede, gestado por el equipo de GM Design, rinde homenaje a la arquitectura clásica de Eero Saarinen e integra obras de artistas contemporáneos. El espacio está pensado para ser un centro de desarrollo de software pionero y un escaparate para los lanzamientos más recientes de las marcas del grupo, manteniendo las raíces de la excelencia automotriz estadounidense en su lugar de origen.
El impacto económico de GM en Míchigan
La presencia de General Motors es el motor fundamental de la economía regional. Los datos del cierre de 2024 y las proyecciones para 2026 subrayan la magnitud de su operación:
-
Contribución directa: Superior a los 29.000 millones de dólares anuales.
Inversión decenal: La compañía ha volcado 17.300 millones de dólares en el estado durante la última década.
Infraestructura: La red se compone de 38 instalaciones, entre las que se destacan 5 plantas de ensamble de última generación.
Cadena de valor: GM trabaja con más de 1.000 proveedores de nivel 1 y cuenta con una red de 210 distribuidores en todo el estado.
Un espacio diseñado para la innovación
La nueva sede global en el edificio Hudson's busca inspirar a los equipos de ingeniería y diseño en el desarrollo de la próxima generación de movilidad. El complejo integra:
Homenaje histórico: La Entrada Uno exhibe una muestra que vincula el legado de los antiguos almacenes J.L. Hudson con los vehículos eléctricos y autónomos que definen el presente de la marca.
Vanguardia técnica: El edificio funcionará como núcleo para la creación de software avanzado, fundamental para la gestión de motores de alta potencia que superan los 500 CV y para los sistemas de conducción autónoma de nivel 4.
Comodidad urbana: El proyecto arquitectónico favorece la integración con el entorno de Detroit, facilitando el acceso peatonal y optimizando las áreas de estacionamiento inteligente para empleados y visitantes.
El futuro de la movilidad desde Woodward
Al regresar a la Avenida Woodward, donde GM abrió su primera oficina en 1911, la compañía cierra un círculo histórico mientras se proyecta hacia la neutralidad de carbono. La nueva sede es el centro neurálgico donde se planifica la expansión de la infraestructura de carga y la evolución de los trenes motrices eléctricos. Mary Barra, CEO de la compañía, ha destacado que este espacio permitirá una colaboración más dinámica para alcanzar la meta de liderar el mercado de vehículos eléctricos a nivel global antes de finalizar la década.