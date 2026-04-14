BMW Serie 6: el legendario "Sharknose" celebra 50 años con una muestra récord

El Museo BMW batió récords de asistencia y lo celebra con una exposición dedicada al Serie 6, el diseño de Paul Bracq que marcó una era entre 1976 y 1989.

El Museo BMW ha alcanzado un hito histórico al recibir a más de 847.000 visitantes el año pasado, y para celebrar este éxito, ha inaugurado una exhibición especial dedicada a uno de sus modelos más carismáticos: la Serie 6. La muestra, que rinde homenaje al quincuagésimo aniversario de este gran coupé, estará abierta en la Rotonda del Museo hasta finales de enero de 2027.

Conocido afectuosamente como "sharknose" (nariz de tiburón) por su frontal puntiagudo y dinámico, el Serie 6 original (E24) ostenta el récord de la producción más larga de cualquier serie de la marca, manteniéndose vigente durante 13 años (1976-1989).

Un diseño atemporal: elegancia y potencia deportiva Bajo la supervisión del diseñador jefe Paul Bracq, la Serie 6 estableció nuevos estándares en la década del 70. Originalmente fabricados por Karmann y luego en la planta de Dingolfing, estos coupés combinaban el lujo de los años 60 con la base técnica de la Serie 5.

BMW 628CSi: Uno de los modelos más exitosos, introducido en 1979 con inyección electrónica, equilibrando confort y deportividad.

BMW M635CSi: La leyenda de la gama. Con el motor de 286 CV heredado del M1, fue en su momento el vehículo de cuatro plazas más rápido del mundo, superando los 250 km/h .

Dominio en pista: En el automovilismo, el 635CSi Grupo A se coronó campeón europeo de turismos en 1984 y 1986. BMW Serie 6 BMW Serie 6 BMW La estrella de la pantalla plateada La exhibición en la Rotonda destaca el carácter cinematográfico del modelo. El Serie 6 no fue solo un auto de lujo, sino un actor de reparto esencial en producciones icónicas como:

Dallas y Volver al Futuro II (donde su estética futurista encajaba a la perfección).

Series alemanas de culto como Tatort y Der Bulle von Tölz. Como bienvenida al museo, los visitantes se encuentran con una instalación artística: un Serie 6 que parece flotar, inspirado en la serie fotográfica "Flying Cars" de Sylvain Viau, evocando un aire de ciencia ficción que define su personalidad vanguardista.