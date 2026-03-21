Honda CR-V ofrecerá la mecánica híbrida en todas sus versiones

Honda Australia anunció que su sistema híbrido e:HEV, el mejor de su clase, se extenderá a toda la gama CR-V, ofreciendo una mayor accesibilidad a su rendimiento excepcionalmente suave y a su refinada dinámica de conducción, a partir de 49.990 dólares.

Los cambios, que son la principal novedad de la actualización de 2026 , se complementan con la incorporación de la variante a e:HEV AWD , que combina un rendimiento híbrido suave y con gran capacidad de respuesta con una tracción integral inteligente, lo que brinda a las familias la confianza necesaria para explorar caminos menos transitados o superar condiciones climáticas impredecibles.

Entre las mejoras del CR-V 2026 se incluye un conjunto de nuevas tecnologías para la gama, con ayudas a la conducción como una cámara de 360 grados y el sistema de cierre automático de puertas Driveaway, además de mejoras en la comodidad, como asientos traseros calefactables y asientos delanteros ventilados.

Robert Thorp, director de la división automotriz de Honda Australia , afirmó que, ante la creciente demanda de vehículos híbridos, la incorporación del sistema de propulsión híbrido e:HEV de Honda a toda la gama CR-V animaría a más conductores a ponerse al volante de uno de los vehículos más fáciles de conducir de su categoría.

“El sistema de propulsión híbrido del CR-V , suave y de gran capacidad de respuesta, junto con la conducción directa y que inspira confianza que se encuentra en todos los Honda , ofrece una experiencia emocionante que ya no está reservada a los modelos de gama alta”, dijo el Sr. Thorp.

“Los australianos están optando por los híbridos en cifras récord y, con nuestro e:HEV, sabemos que tenemos uno de los mejores del mercado tanto en potencia como en economía”.

“La ampliación de la gama e:HEV significa que ahora puedes conseguir un CR-V híbrido por unos 7.000 dólares menos que en 2025. Si a esto le sumamos la tracción integral híbrida, realmente hay una opción para todos”.

El Honda CR-V es un SUV que cuenta con más de 30 años de trayectoria en la vida familiar y ha ganado numerosos premios a nivel mundial y local, entre ellos el de Coche del Año de News Corp para la sexta generación y el de Mejor SUV Mediano (menos de 50.000 dólares) de Drive.com.au.

Los importantes cambios en la gama CR-V marcan un año ajetreado para Honda Australia, que también ampliará la gama de vehículos eléctricos híbridos (e:HEV) del Honda ZR-V y presentará modificaciones en el HR-V y el Civic. Además, Honda Australia lanzará dos productos totalmente nuevos: el regreso de un icono como el Prelude y la presentación de su primer vehículo eléctrico de batería, el compacto Honda Super-ONE.