Nueva Honda WR-V 2026: el SUV de entrada de gama ya está en Argentina

Honda oficializó el lanzamiento de la nueva generación de la WR-V, un SUV compacto que llega para completar el line-up de la marca japonesa.

Con este lanzamiento, Honda consolida su familia de SUV en el país, ofreciendo ahora una escala completa que comienza con la WR-V y continúa con la HR-V, ZR-V y la icónica CR-V. La nueva WR-V no solo hereda la confiabilidad de sus hermanas mayores, sino que estrena una plataforma propia que la separa definitivamente del concepto del Honda Fit, transformándose en un SUV hecho y derecho, ideal para el uso urbano y escapadas de fin de semana.

Honda WR-V 2026 Honda WR-V 2026 Honda Mecánica probada y eficiencia en el consumo La nueva WR-V está equipada con el conocido y confiable conjunto mecánico de la marca. Su motorización está pensada para ofrecer un equilibrio entre respuesta en ciudad y un consumo contenido de nafta:

Motor: 1.5 litros i-VTEC de 16 válvulas, que entrega 121 CV .

Transmisión: Automática del tipo CVT con levas al volante ( Paddle Shift ), permitiendo un manejo más dinámico cuando se requiere.

Tracción: Delantera, con una puesta a punto de suspensión que prioriza el confort en las bacheadas calles de Buenos Aires o al buscar estacionamiento en zonas céntricas. Seguridad y Tecnología: Honda SENSING de serie Uno de los puntos más fuertes de este modelo es la incorporación del paquete Honda SENSING, un conjunto de ayudas a la conducción que antes estaban reservadas para segmentos superiores:

Frenado Autónomo: Mitigación de colisiones (CMBS).

Control de Crucero Adaptativo (ACC): Ajusta la velocidad automáticamente según el tráfico.

Mantenimiento de Carril (LKAS): Ayuda a mantener la trayectoria de forma activa.

Iluminación Inteligente: Luces altas automáticas (AHB). En el interior, la experiencia digital está garantizada con una pantalla multimedia de 10,25” compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, tablero digital y cargador de celulares por inducción.