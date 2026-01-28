Nueva Honda WR-V 2026: el SUV de entrada de gama ya está en Argentina
Honda oficializó el lanzamiento de la nueva generación de la WR-V, un SUV compacto que llega para completar el line-up de la marca japonesa.
Con este lanzamiento, Honda consolida su familia de SUV en el país, ofreciendo ahora una escala completa que comienza con la WR-V y continúa con la HR-V, ZR-V y la icónica CR-V. La nueva WR-V no solo hereda la confiabilidad de sus hermanas mayores, sino que estrena una plataforma propia que la separa definitivamente del concepto del Honda Fit, transformándose en un SUV hecho y derecho, ideal para el uso urbano y escapadas de fin de semana.
Mecánica probada y eficiencia en el consumo
La nueva WR-V está equipada con el conocido y confiable conjunto mecánico de la marca. Su motorización está pensada para ofrecer un equilibrio entre respuesta en ciudad y un consumo contenido de nafta:
Motor: 1.5 litros i-VTEC de 16 válvulas, que entrega 121 CV.
Transmisión: Automática del tipo CVT con levas al volante (Paddle Shift), permitiendo un manejo más dinámico cuando se requiere.
Tracción: Delantera, con una puesta a punto de suspensión que prioriza el confort en las bacheadas calles de Buenos Aires o al buscar estacionamiento en zonas céntricas.
Seguridad y Tecnología: Honda SENSING de serie
Uno de los puntos más fuertes de este modelo es la incorporación del paquete Honda SENSING, un conjunto de ayudas a la conducción que antes estaban reservadas para segmentos superiores:
Frenado Autónomo: Mitigación de colisiones (CMBS).
Control de Crucero Adaptativo (ACC): Ajusta la velocidad automáticamente según el tráfico.
Mantenimiento de Carril (LKAS): Ayuda a mantener la trayectoria de forma activa.
Iluminación Inteligente: Luces altas automáticas (AHB).
En el interior, la experiencia digital está garantizada con una pantalla multimedia de 10,25” compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, tablero digital y cargador de celulares por inducción.
Espacio y Versatilidad: líder en su clase
A pesar de sus dimensiones compactas (4,3 metros de largo), Honda ha logrado un habitáculo excepcionalmente espacioso. La distancia entre ejes de 2,65 metros asegura comodidad para los pasajeros traseros, quienes además cuentan con salidas de aire exclusivas. El baúl, con 458 litros, se posiciona como uno de los más amplios del segmento B-SUV, superando incluso a modelos de categorías superiores.