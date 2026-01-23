La nueva Honda WR-V llegó al país: precio, equipamiento y garantía
Fabricada en Brasil, se ofrece en versión EXL, con completo equipamiento tecnológico, seguridad avanzada y la calidad que distingue a Honda.
Honda Motor de Argentina inicia el año con un anuncio muy esperado: la llegada de la nueva WR-V al país, un SUV compacto que amplía la familia de vehículos de la marca y se posiciona como el modelo de entrada del line-up. Este lanzamiento oficial se produce luego de una etapa de preventa iniciada en el mes de diciembre, que alcanzó excelentes resultados y confirmó la alta expectativa del público por este nuevo modelo.
Precio y garantía del nuevo Honda WR-V
La WR-V llega al mercado argentino con 5 años de garantía -o 150.000 kilómetros, lo que ocurra primero- reforzando la presencia de Honda en uno de los segmentos de mayor crecimiento del mercado local.
Con un precio al público de $39.990.000 durante el período de preventa, se presenta como una alternativa altamente competitiva dentro del segmento, destacándose por su diseño moderno, eficiencia y un completo equipamiento orientado a la seguridad y el confort, atributos clave para familias y usuarios que buscan dar su primer paso en el mundo de las SUV.
Qué motor tiene la Honda WR-V
Fabricada en la planta de Itirapina, Brasil, la WR-V combina la versatilidad necesaria para el uso urbano con un espíritu aventurero y una gran robustez para quienes disfrutan salir de lo cotidiano. Está equipada con un motor 1.5 litros, 16 válvulas DOHC i-VTEC, que entrega 121 HP y 14,8 kgm de torque a 4.300 rpm, asociado a una transmisión automática CVT con Paddle Shift al volante.
En materia de seguridad, incorpora seis airbags, asistente de arranque en pendientes (HSA), cámara de visión trasera con tres ángulos y sensores de estacionamiento traseros. Además, suma el paquete de asistencias a la conducción Honda SENSING®, que incluye: luces altas automáticas (AHB), control de velocidad crucero adaptativo (ACC), sistema de frenado con mitigación de colisión (CMBS), asistencia para mantenerse en el carril (LKAS) y mitigación de salida de carril (RDM).
Dimensiones de Honda WR-V
Uno de sus principales diferenciales es el espacio interior: con 4,3 metros de largo, 1,8 m de ancho, 1,6 m de alto y 2,6 metros de distancia entre ejes, ofrece gran comodidad para todos los pasajeros. Además, su baúl de 458 litros lo convierte en uno de los más grandes del segmento.
La nueva WR-V se presenta en cuatro colores: Platinum White Pearl, Lunar Silver, Meteoroid Gray Metallic y Cosmic Blue Metallic, todos con tapizado interior en cuero ecológico negro. Cada tonalidad resalta la personalidad del modelo, adaptándose tanto a perfiles urbanos como aventureros. Su equipamiento incluye pantalla multimedia de 10,25”, cargador inalámbrico, climatizador automático, con ventilación y apoyabrazos en la fila trasera de asientos y llantas de 17” doble tono diamantadas.