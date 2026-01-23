La nueva Honda WR-V llegó al país: precio, equipamiento y garantía

Fabricada en Brasil, se ofrece en versión EXL, con completo equipamiento tecnológico, seguridad avanzada y la calidad que distingue a Honda.

Honda Motor de Argentina inicia el año con un anuncio muy esperado: la llegada de la nueva WR-V al país, un SUV compacto que amplía la familia de vehículos de la marca y se posiciona como el modelo de entrada del line-up. Este lanzamiento oficial se produce luego de una etapa de preventa iniciada en el mes de diciembre, que alcanzó excelentes resultados y confirmó la alta expectativa del público por este nuevo modelo.

Precio y garantía del nuevo Honda WR-V La WR-V llega al mercado argentino con 5 años de garantía -o 150.000 kilómetros, lo que ocurra primero- reforzando la presencia de Honda en uno de los segmentos de mayor crecimiento del mercado local.

Honda WR-V (1) Con un precio al público de $39.990.000 durante el período de preventa, se presenta como una alternativa altamente competitiva dentro del segmento, destacándose por su diseño moderno, eficiencia y un completo equipamiento orientado a la seguridad y el confort, atributos clave para familias y usuarios que buscan dar su primer paso en el mundo de las SUV.

Qué motor tiene la Honda WR-V Fabricada en la planta de Itirapina, Brasil, la WR-V combina la versatilidad necesaria para el uso urbano con un espíritu aventurero y una gran robustez para quienes disfrutan salir de lo cotidiano. Está equipada con un motor 1.5 litros, 16 válvulas DOHC i-VTEC, que entrega 121 HP y 14,8 kgm de torque a 4.300 rpm, asociado a una transmisión automática CVT con Paddle Shift al volante.

En materia de seguridad, incorpora seis airbags, asistente de arranque en pendientes (HSA), cámara de visión trasera con tres ángulos y sensores de estacionamiento traseros. Además, suma el paquete de asistencias a la conducción Honda SENSING®, que incluye: luces altas automáticas (AHB), control de velocidad crucero adaptativo (ACC), sistema de frenado con mitigación de colisión (CMBS), asistencia para mantenerse en el carril (LKAS) y mitigación de salida de carril (RDM).