Sigue la tensión con Brasil: el canciller de Lula da Silva definió que el embajador no regresará por ahora a Buenos Aires

Se mantiene el conflicto diplomático con Brasil, tras las descalificaciones del presidente Javier Milei a su par Lula da Silva , en el marco de un acto en el cual participó el sábado pasado en San Pablo.

Este miércoles se realizó por la tarde un cónclave en Brasilia entre el canciller Mauro Vieira y el embajador brasileño en Argentina, Julio Bitelli, quien fue llamado por su Gobierno horas después de los exabruptos del líder libertario.

De acuerdo con CNN Brasil, el referente del gabinete de Lula dispuso que el diplomático no regrese por ahora a Buenos Aires, por lo que seguirá en la capital de su país mientras transcurren estos días de plena tensión entre las naciones sudamericanas.

Fuentes de la Cancillería brasileña señalaron a MDZ que "la Embajada en Buenos Aires sigue trabajando administrativamente sin problemas y a ritmo sostenido", pero teniendo solamente como máxima autoridad a su encargado de negocios. Es un rango diplomático menor y que suele disponerse solo en aquellos países con lazos comerciales y culturales menores. Es infrecuente que países como Brasil tengan solo un encargado de negocios como principal responsable, aunque se adopta esta medida en enfrentamientos políticos de esta índole, en señal de malestar.

Por el momento, la administración de Lula no dispuso la expulsión del embajador argentino Daniel Raimondi , quien recibió fuertes cuestionamientos de Vieira, quien calificó de "inaceptables" las expresiones de Milei.

En las últimas horas, el canciller argentino Pablo Quirno buscó desescalar las tensiones, asegurando que no pretenden "romper relaciones con Brasil" e instando en que se sostenga el histórico vínculo institucional.

Qué había dicho Milei sobre Lula

El presidente apuntó el sábado contra su par de Brasil durante un acto en San Pablo en respaldo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. En su discurso, el mandatario sostuvo: "Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el riesgo kuka, acá en Brasil tienen el riesgo Lula". Luego redobló las críticas y lanzó: "No dejen que vuelva el ladrón. No dejen que vuelva el presidiario".

Milei también calificó al gobierno de Lula como una amenaza para Brasil y cuestionó el rumbo político del país vecino. "El camino al socialismo es siempre el camino al totalitarismo" y afirmó que "Brasil todavía está a tiempo de evitarlo". En ese contexto, pidió respaldar al candidato del bolsonarismo al asegurar: "Confiamos en vos, Flávio, para parar a la basura socialista".

Las declaraciones provocaron una inmediata reacción del gobierno brasileño y profundizaron la crisis diplomática entre ambos países. La Cancillería de Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires y convocó al representante argentino en Brasilia para exigir explicaciones por los dichos del Presidente, considerados "graves e inaceptables".