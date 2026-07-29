De Lula Da Silva a Cristina Kirchner: los dirigentes que buscaron respaldo en organismos internacionales

La decisión de Cristina Fernández de Kirchner de presentar una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas volvió a poner el foco sobre un mecanismo al que pocos dirigentes políticos latinoamericanos recurrieron para cuestionar procesos judiciales en sus países.

La expresidenta argentina sostiene que durante la causa Vialidad se vulneraron garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y buscará que el organismo evalúe si el Estado argentino incumplió las obligaciones asumidas al ratificar ese tratado.

El Comité, integrado por expertos independientes, no funciona como un tribunal de apelación ni puede anular una sentencia nacional, pero sí emitir dictámenes sobre eventuales violaciones a los derechos protegidos por el pacto.

Aunque cada caso tiene características propias, en los últimos años otros líderes políticos de la región también recurrieron a organismos internacionales para denunciar persecución judicial, restricciones a sus derechos políticos o falta de garantías procesales.

La defensa del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva acudió al Comité de Derechos Humanos de la ONU en abril y julio del 2018 al considerar que la investigación y posterior condena en el marco de la operación Lava Jato habían vulnerado su derecho a un juicio imparcial, la presunción de inocencia y sus derechos políticos.

El caso "Lava Jato" fue uno de los casos más controversiales en la historia de Brasil en marzo de 2014 que destapó la corrupción entre la empresa estatal de petróleo y gasolina, Petrobrás, varias empresas constructoras (entre ellas Odebrecht) y políticos brasileños para obtener fondos secretos de campaña. La investigación estuvo a cargo del exjuez federal en lo Penal Sergio Moro, quien fue nombrado Ministro de Justicia por el expresidente Jair Bolsonaro en 2018.

No obstante, en marzo de 2022 el Comité sostuvo que, durante la investigación, Moro autorizó intervenciones telefónicas sobre Lula, su familia y su abogado, y permitió la difusión pública de esas conversaciones antes de que existiera una acusación formal. También cuestionó la orden de conducción coercitiva para interrogar al exmandatario, al considerar que ambas medidas vulneraron su derecho a la privacidad, la libertad personal y las garantías del debido proceso.

Por lo tanto, la sentencia del Comité estableció que Brasil había violado esos derechos y recomendó al Estado brindar una reparación efectiva y revisar las consecuencias de las irregularidades detectadas.

Lula Da Silva se metió a fondo en el panorama electoral argentino a dos semanas de las PASO. Foto: EFE

Para entonces, sin embargo, el Supremo Tribunal Federal ya había anulado las condenas contra Lula y restituido sus derechos políticos, por lo que el pronunciamiento tuvo principalmente un impacto jurídico e internacional sobre la actuación del Estado brasileño.

Leopoldo López: de la cárcel en Venezuela al respaldo de organismos internacionales

El dirigente opositor venezolano Leopoldo López también llevó su caso a instancias internacionales luego de ser condenado a más de 13 años de prisión por los hechos ocurridos durante las protestas de 2014 en Venezuela conocidas como "La Salida". Las protestas se extendieron a lo largo del país y tenían como objetivo deponer al entonces presidente Nicolás Maduro, y López fue una de sus principales impulsores junto con María Corina Machado.

Su defensa denunció que el proceso judicial había vulnerado garantías como el derecho al debido proceso, la defensa en juicio y la libertad personal. En paralelo, distintos organismos internacionales comenzaron a pronunciarse sobre su situación.

Manifestación por los presos políticos 8 de junio de 2014.

En 2014, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas concluyó que la privación de la libertad de López era arbitraria y solicitó al Estado venezolano su liberación inmediata.

Años más tarde, el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que Venezuela había violado varios derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos durante el proceso seguido contra el dirigente opositor y pidió al Estado adoptar medidas de reparación.

Leopoldo López en julio de 2012.

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos impulsó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al sostener que Venezuela había vulnerado los derechos políticos y las garantías judiciales de López mediante su inhabilitación y las actuaciones de la Justicia venezolana.

Rafael Correa: denuncias de "lawfare" ante instancias internacionales

El expresidente de Ecuador Rafael Correa también buscó internacionalizar su situación judicial luego de ser condenado en la causa conocida como "Sobornos 2012-2016", que derivó en su inhabilitación política ya que la justicia de Ecuador determinó que existió una red de corrupción en la que empresas privadas entregaron recursos económicos a cambio de contratos con el Estado.

Además, se comprobó que ese dinero ilegal fue utilizado para financiar campañas electorales de Alianza País, el partido político liderado por Correa, quien fue considerado autor mediato por "influjo psíquico", bajo el argumento de que ejerció control sobre sus subalternos para cometer los crímenes.

Rafael Correa junto a Cristina Fernández de Kirchner. Foto: https://www.cfkargentina.com/

Su defensa impulsó presentaciones ante organismos internacionales de derechos humanos al sostener que el proceso respondió a una estrategia de persecución política o "lawfare" y que se habían vulnerado garantías judiciales.

Hasta el momento, esas gestiones no derivaron en un pronunciamiento equivalente al obtenido por Lula ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, aunque el caso fue utilizado como parte de la estrategia jurídica y política del exmandatario en el plano internacional. Actualmente, el exmandatario se encuentra en Bélgica y niega todos los cargos.

Cristina Kirchner: el caso que vuelve a poner el foco sobre los organismos internacionales

Con la condena firme ratificada por la Corte Suprema de Justicia en junio de 2025 y agotadas todas las instancias judiciales dentro del país, la defensa técnica de Cristina Fernández de Kirchner formalizó su presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra. La maniobra internacional busca exponer presuntas violaciones a las garantías procesales en la causa "Vialidad", reactivando la comparación con el precedente judicial del actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Por lo tanto, ahora el Comité de Derechos Humanos deberá analizar si durante el proceso judicial existieron vulneraciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Su eventual dictamen no tendrá efectos automáticos sobre la condena dictada por la Justicia argentina, pero sí podrá pronunciarse sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en materia de derechos humanos.