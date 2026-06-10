La impactante planta exótica que debés refugiar adentro de casa durante el invierno mendocino

La bromelia es una especie de alto impacto visual ideal para transformar tu living. Por qué el agua 'dura' de Mendoza y la calefacción directa pueden matarla.

El invierno nos obliga a pasar más tiempo adentro y es inevitable empezar a mirar el living con ganas de cambiar algo. Si te aburrió la decoración de tu casa pero no querés gastar de más, la solución está en los detalles naturales. Una de las mejores opciones para transformar por completo el aspecto de tu salón es la bromelia: una planta exótica de alto impacto visual.

Al comprar en el vivero hay que evitar los ejemplares con puntas secas o manchas oscuras. Pero también es importante que la planta no tenga mal olor y sus colores estén intactos. Un último tip es mover la maceta suavemente para ver su movimiento, si la planta parece “suelta” no la compres.

Cómo cuidar la planta en Mendoza: rociador y temperaturas Mendoza tiene un clima semiárido que resulta hostil para esta planta, por eso se tienen que extremar los cuidados. En primer lugar es indispensable colocarla cerca de una ventana para que reciba luz. En segundo lugar, es importante rociar sus hojas con un pulverizador dos o tres veces por semana.

Jardín Cómo cuidar las bromelias Foto: Unsplash La bromelia es una planta exótica que puede resistir el invierno mendocino. Unsplash Tené en cuenta que el agua de Mendoza es “dura” (con alto contenido de minerales y calcio). Esto puede tapar sus poros y dejar manchas blancas. Es ideal usar agua de lluvia y filtrada para que la planta crezca fuerte y saludable.

En invierno mendocino es frío y seco, lo que representa una myor riesgo para la bromelia. Por lo general, no resiste las heladas porque muere congelada. Por eso deberás mantenerla dentro de la casa en una habitación calefaccionada, pero lejos de los calefactores directos.