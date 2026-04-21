Luján de Cuyo lanza una nueva campaña de recolección de residuos electrónicos, con incentivo para los vecinos

La Municipalidad de Luján de Cuyo invita a los vecinos a participar de la campaña 2026 de Recolección de RAEE, que se realizará el próximo miércoles 22 de abril en la Plaza de Chacras de Coria. La propuesta combina reciclaje y conciencia ambiental, con un incentivo concreto para quienes se sumen.

En el marco de las políticas ambientales que promueve el Municipio, se desarrollará una nueva edición de esta iniciativa orientada a fomentar la correcta disposición de residuos eléctricos y electrónicos. La actividad tendrá lugar de 10 a 17 horas y estará abierta a toda la comunidad.

Durante la jornada, los vecinos podrán acercar distintos dispositivos en desuso, como pequeños electrodomésticos, computadoras, celulares y cables, con el objetivo de garantizar su tratamiento adecuado y reducir su impacto ambiental.

Como parte de la propuesta, por cada entrega de residuos se otorgará una planta nativa, promoviendo así la forestación con especies autóctonas que contribuyen al equilibrio ambiental del departamento. Esta acción busca reforzar la importancia de generar hábitos sustentables en la vida cotidiana.

Desde la organización aclararon que no se recibirán residuos de línea blanca, como heladeras o aires acondicionados, por lo que se solicita a los asistentes tener en cuenta esta condición al momento de participar.

La campaña se enmarca en el eje de sustentabilidad que impulsa la gestión municipal, con el objetivo de avanzar hacia un Luján más limpio, ordenado y consciente. En este sentido, la participación ciudadana es considerada clave para consolidar políticas públicas ambientales.

Finalmente, desde el Municipio remarcaron la importancia de estas acciones colectivas, entendiendo que el cuidado del entorno es una responsabilidad compartida y una oportunidad para construir un futuro más sustentable para todos.