Mercado de capitales: la city analizó las condiciones para agrandar el sistema financiero local

El tamaño del mercado de capitales argentino se encuentra por debajo de los niveles de los países de la región. Expandir el sistema financiero local es una de las claves para poder dinamizar el crédito privado y en consecuencia la actividad económica.

La perspectivas para incrementar el sistema financiero local fue uno de los debates que se dieron lugar en la Expo EFI 2026 , que se llevó a cabo entre el 28 y 29 de abril en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

En el panel " Sistema financiero: El rol de la banca en una economía normalizada ", representantes de la banca debatieron y dieron sus análisis al respecto. Los disertantes fueron: Silvio Margaria, director comercial del Banco Comafi; Leandro Martínez, subgerente general de área de Finanzas de Banco Provincia; y Luis Leiva, Head de Productos y Negocios de BIND. La moderación estuvo a cargo de Rubén Rabanal , director periodístico de MDZ .

Estabilidad macro para crecer el sistema financiero

Al respecto, el director comercial del Banco Comafi expresó: "El sistema es chico porque no están dadas las condiciones macro. Para que se vaya a un sistema más profundo, como países de la región, necesitamos años de estabilidad y de inflaciones de un dígito. El sistema financiero en esos países representa el 40% del préstamo privado, y en Argentina es el 10%. Eso te define el tamaño del sistema financiero local, que busca no busca tanto expandirse".

Y agregó: "La otra parte es el desarrollo del crédito en el mercado de capitales es buscar esos préstamos de mediano y largo plazo. Sacar el riesgo dentro de los balances. En la medida que la economía nos de la seguridad y previsibilidad, los bancos estamos preparados. En tres años, el sistema financiero puede crecer dos o tres veces lo que creció en los últimos diez años. Nos falta un recorrido en este esquema macro y converger a valores un dígito de inflación, con un riesgo país de niveles de 200 puntos básicos".

"Una economía con la macro ordenada y que premia el ahorro termina impactando en el crédito de mediano plazo. Fondeo de largo plazo y estabilidad macro son las condiciones para que ese mercado fluya. Argentina es heterogenia y los precios relativos afectan al segmento del de créditos hipotecario. El desafío actual es la eficiencia. El cambio de precios relativos hace que todos nos acomodemos. No hay crecimiento si no desarrollamos los rieles eficientes para eso", comentó Leiva.

"La pregunta es cómo expandimos el crédito. Estamos abajo de la media, en Chile es 85 puntos del PBI, nosotros estamos entre 10 y 15. Hay que ir sobre los créditos más largos para apalancar, en el caso de las familias, las hipotecas y, en el sector privado, la inversión. Para eso se requiere previsibilidad y una macro ordenada, y medir bien cuánto es el ingreso disponibles en el caso de las familias", sostuvo Martínez.

Consultado sobre las principales limitaciones para ampliar la oferta de financiamiento de largo plazo, el subgerente general de área de Finanzas de Banco Provincia advirtió: "No se puede sostener crédito a 30 años con fondeo de corto plazo, que es el que tienen mayoritariamente hoy los bancos". Y explicó: "Los actores típicos de fondeo de largo plazo son aseguradoras, mercados de capitales y organismos como ANSES. Es necesario coordinarlos para generar ese fondeo. Las entidades financieras pueden emitir instrumentos y estructurar ese mercado. En definitiva, se requiere alinear variables macro y actores hacia un objetivo común".