Cómo el papa Francisco cambió la mirada de la Iglesia sobre la diversidad sexual

La muerte del papa Francisco marca el fin de un pontificado que dejó huellas profundas en la Iglesia católica y en el mundo. Uno de sus gestos más recordados será su acercamiento a la comunidad LGBTQ, en un contexto donde aún persisten leyes que criminalizan la homosexualidad en muchos países.

En una entrevista realizada en enero de 2023 con la agencia Associated Press, Francisco fue contundente: “Ser homosexual no es un delito”. Esa frase, tan simple como poderosa, sintetizó años de mensajes en los que insistió en que “todos somos hijos de Dios” y que nadie debe ser discriminado por su orientación sexual.

A lo largo de su papado, Jorge Bergoglio reiteró que la Iglesia debía abrir sus puertas a todos. "Si una persona es homosexual y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla?", dijo ya en 2013, apenas asumido. Diez años después, su postura se había fortalecido: pidió a los obispos que apoyan legislaciones discriminatorias que cambien de actitud, apelando a la "ternura" y a la dignidad humana por encima de cualquier condena cultural.

Durante la entrevista de 2023, Francisco también recordó que la homosexualidad no debía confundirse entre pecado y delito, aclarando que también la falta de caridad es un pecado. "Dios nos quiere como estamos, y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad", expresó desde el Vaticano, reafirmando que la Iglesia debe ser un hogar para todos.

El Papa impulsó este mensaje no solo con palabras, sino también con gestos concretos. En 2023, durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, reiteró que "la Iglesia está abierta a todos, también a los homosexuales". Desde el avión papal, al regresar de ese encuentro, remarcó que “no se puede decir que no a los homosexuales" porque "el Señor no distingue entre enfermos y sanos, viejos y jóvenes, guapos y feos".

Francisco también avanzó en la inclusión de los transexuales dentro de la Iglesia. En entrevistas recientes afirmó que “los transexuales son hijos de Dios” y que "el Evangelio es para todos, todos, todos". No dudó en defender las audiencias en las que recibió a personas trans, diciendo que no debía haber "reducciones" en la acogida cristiana.

Otro gesto que causó impacto fue su apertura al diálogo sobre las bendiciones a parejas del mismo sexo. En octubre de 2023, en respuesta a preguntas de cardenales conservadores, el Papa dejó abierta la posibilidad de bendiciones en casos particulares, aunque reafirmó que el matrimonio, como sacramento, seguía reservado a la unión entre hombre y mujer.

Desde sus tiempos como arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio buscó un equilibrio: se opuso al matrimonio igualitario, pero apoyó las protecciones legales para las parejas del mismo sexo. Ya como papa, trasladó esa mirada de respeto y acogida al ámbito global, desafiando resistencias internas y externas.

El contexto internacional que enfrentó no fue sencillo. Actualmente, unos 67 países criminalizan las relaciones homosexuales, y en 11 de ellos pueden aplicar la pena de muerte. Ante esto, Francisco pidió a los gobiernos abolir esas leyes "injustas" y recordó que la misión cristiana es acompañar a todos, sin discriminación.

Su legado en materia de diversidad sexual no estuvo exento de tensiones y críticas. Algunos sectores conservadores lo acusaron de “confundir” las enseñanzas tradicionales, mientras que parte de la comunidad LGBTQ le reprochó que, pese a los gestos de apertura, la doctrina oficial sobre los actos homosexuales no cambiara sustancialmente.

Sin embargo, más allá de las interpretaciones, Francisco logró instalar en el corazón de la Iglesia una pregunta que sigue resonando: ¿cómo construir una comunidad de fe verdaderamente inclusiva? Con su insistencia en la ternura, la dignidad y la misericordia, abrió caminos que otras generaciones deberán recorrer.