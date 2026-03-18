Todo lo que debes saber sobre el botulismo y cuál es el error al conservar los alimentos

El botulismo es una intoxicación grave que aparece al conservar alimentos mal procesados. Conocer las reglas básicas de conservación salva vidas.

El botulismo mata y es silencioso. La bacteria Clostridium botulinum produce una toxina que no tiene olor, no tiene color y no cambia el sabor de los alimentos. Se desarrolla en conservas caseras mal procesadas, especialmente en ambientes sin oxígeno como frascos cerrados.

Qué es el botulismo y por qué es tan peligroso La toxina botulínica es una sustancia letal. Según la Organización Mundial de la Salud, una dosis mínima afecta el sistema nervioso y bloquea la transmisión muscular. Los síntomas aparecen entre 12 y 36 horas después del consumo: visión doble, dificultad para tragar, debilidad muscular progresiva y, en casos graves, parálisis respiratoria.

Conservas, que suelen provocar graves problemas y que deben ser hervidas antes de su consumo Foto: Web Alimentos envasados Foto: Web Los productos más comprometidos son salsas de tomate, morrones en aceite, escabeches de verduras y conservas de hongos. El calor del verano acelera la reproducción bacteriana si los frascos no fueron procesados con las técnicas adecuadas.

El error más común es creer que el hervor simple es suficiente. No lo es. La espora de Clostridium botulinum resiste hasta 100 grados Celsius. Para destruirla se necesita una olla a presión que alcance 121 grados durante al menos 10 minutos, o la acidificación correcta del alimento con vinagre o jugo de limón certificado.

conserva de tomates Fotografía: Eduardo Torres - Gentileza Familia Zuccardi PH Eduardo Torres - Gentileza Familia Zuccardi Para la conserva de tomates la regla es clara: añadir dos cucharadas de vinagre o jugo de limón embotellado por cada litro de producto antes de cerrar el frasco. Procesar en baño maría durante 35 a 45 minutos según el tamaño del envase. Usar siempre frascos limpios, esterilizados y con tapa nueva.