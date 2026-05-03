El té que gana fama y se convierte en el nuevo secreto natural contra las arrugas

El té que se toma por la mañana por sus beneficios, pero que debe consumirse con cuidado para evitar efectos no deseados.

El té blanco se posiciona como una de las nuevas tendencias dentro del mundo del bienestar. Apodado como el “té de la belleza”, se destaca por su alta concentración de antioxidantes, compuestos que ayudan a proteger el colágeno y la elastina de la piel, dos elementos clave para mantener su firmeza y elasticidad.

En un contexto donde abundan los tratamientos estéticos para combatir las arrugas, cada vez más personas buscan alternativas naturales. En ese escenario, el té blanco gana protagonismo por su perfil antioxidante, incluso superior al de otras variedades como el té verde.

Reucerda que estas infusiones son un complemento y no un sustituto del tratamiento médico. Foto: Archivo El té que gana popularidad por sus propiedades antioxidantes. Archivo

Además de sus posibles beneficios para la piel, esta infusión también aporta propiedades interesantes para el organismo. Su composición puede contribuir a la salud bucal al ayudar a reducir bacterias, y a fortalecer el sistema inmunológico. Algunos estudios sugieren que su consumo regular podría asociarse con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejores niveles de colesterol en sangre.

El té blanco puede incorporarse a la rutina diaria y suele recomendarse por la mañana. Sin embargo, como con cualquier infusión con compuestos activos, es importante consumirlo con moderación. En ciertos casos —como embarazadas, niños, personas con hipertensión o anemia— se aconseja consultar previamente con un profesional de la salud.