El té que gana fama y se convierte en el nuevo secreto natural contra las arrugas
El té que se toma por la mañana por sus beneficios, pero que debe consumirse con cuidado para evitar efectos no deseados.
El té blanco se posiciona como una de las nuevas tendencias dentro del mundo del bienestar. Apodado como el “té de la belleza”, se destaca por su alta concentración de antioxidantes, compuestos que ayudan a proteger el colágeno y la elastina de la piel, dos elementos clave para mantener su firmeza y elasticidad.
En un contexto donde abundan los tratamientos estéticos para combatir las arrugas, cada vez más personas buscan alternativas naturales. En ese escenario, el té blanco gana protagonismo por su perfil antioxidante, incluso superior al de otras variedades como el té verde.
Además de sus posibles beneficios para la piel, esta infusión también aporta propiedades interesantes para el organismo. Su composición puede contribuir a la salud bucal al ayudar a reducir bacterias, y a fortalecer el sistema inmunológico. Algunos estudios sugieren que su consumo regular podría asociarse con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejores niveles de colesterol en sangre.
El té blanco puede incorporarse a la rutina diaria y suele recomendarse por la mañana. Sin embargo, como con cualquier infusión con compuestos activos, es importante consumirlo con moderación. En ciertos casos —como embarazadas, niños, personas con hipertensión o anemia— se aconseja consultar previamente con un profesional de la salud.
Dónde comprar té blanco en Argentina
En Argentina, el té blanco se consigue en tiendas naturistas, dietéticas y plataformas online. También está disponible en marcas reconocidas como Inti Zen, La Cabaña, Akasha Tea y Masala Chai, tanto en saquitos como en hebras. Si no sabes cuál elegir, las hebras enteras conservan mejor las propiedades relajantes y antioxidantes y se recomienda usar agua entre 70-80°C para preparlo.