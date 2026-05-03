Una investigación reveló que los pájaros les tienen más miedo a las mujeres que a los hombres

Una investigación sobre pájaros urbanos en Europa reveló un resultado inesperado: muchas aves comunes reaccionan antes ante la presencia de una mujer que ante la de un hombre. Este hallazgo sorprendió incluso a los científicos del estudio, que analizaron miles de acercamientos en distintas ciudades.

El trabajo se realizó en Francia, Alemania, Polonia, España y República Checa, analizando más de 2.000 acercamientos sobre 37 especies de aves. Entre ellas se encontraban mirlos, petirrojos, estorninos, gorriones, cuervos, urracas, patos, arrendajos y pájaros carpinteros, entre otros.

El patrón se repitió en casi todos los casos. En promedio, los pájaros dejaban que los hombres se acercaran cerca de un metro más antes de irse volando o de alejarse caminando. Lo llamativo es que esa diferencia no pareció depender de la especie: el comportamiento fue bastante general.

Para hacer la prueba, los científicos intentaron reducir al máximo las diferencias visibles entre las personas que se acercaban a las aves. En cada observación participaban un hombre y una mujer de altura parecida y vestidos con los mismos colores. Además, se turnaban para ser quienes avanzaban primero .

La investigación sobre pájaros comparó más de 2.000 acercamientos en 37 especies y detectó una diferencia que todavía no tiene explicación definitiva.

También tenían que caminar a velocidad normal y constante, directamente hacia el pájaro, con la cabeza y la mirada fijas en el animal. En el caso de las mujeres, el estudio incluso controló otras variables: no participaron durante la menstruación y, si tenían el pelo largo, debían llevarlo recogido.

Aun con todas esas precauciones, el resultado se mantuvo. Eso llevó a los investigadores a pensar que los pájaros estarían detectando señales muy sutiles que a los humanos se les escapan. El problema es que, por ahora, nadie sabe con certeza cuáles son esas señales.

Los científicos no pudieron explicar si las aves reaccionan a diferencias físicas entre hombres y mujeres, a la forma de moverse, al olor corporal o a otros detalles más difíciles de percibir. Justamente por eso, uno de los autores del trabajo reconoció que cree en los resultados, pero que todavía no puede dar una explicación concluyente.

Otra de las cuestiones que más llamó la atención es que el hallazgo parece ir en contra de una idea bastante repetida sobre el pasado humano. Durante mucho tiempo se supuso que, en tiempos remotos, los hombres cazaban y las mujeres recolectaban. Si eso fuera tan lineal, no resultaría tan fácil entender por qué estos pájaros urbanos parecen tolerar más a los hombres que a las mujeres.

Por eso, la investigación no cierra una respuesta, sino que abre una nueva pregunta. Los autores creen que los próximos estudios deberían separar factores como los patrones de movimiento, el olor o ciertos rasgos físicos para ver cuál de todos esos elementos están detectando realmente los pájaros.

El trabajo fue publicado en la revista People and Nature y, por ahora, deja una conclusión clara: los pájaros urbanos parecen captar diferencias humanas muy pequeñas, incluso cuando para nosotros pasan completamente desapercibidas.