Ni medicamentos ni jarabes: el té natural que ayuda a calmar la tos y el dolor de garganta

Los ingredientes naturales de este té son clave para aliviar los síntomas del resfriado y alergias.

La tos es un síntoma de esta enfermedad.

El té de jengibre con limón y miel se volvió una de las bebidas más populares para aliviar los síntomas del resfriado y las molestias respiratorias en épocas de cambio de clima. Su combinación de ingredientes naturales aporta propiedades que pueden ayudar a mejorar el bienestar general.

El jengibre es conocido por sus efectos antiinflamatorios, que contribuyen a aliviar la irritación de garganta y las molestias nasales. Además, favorece la digestión, lo que ayuda al organismo a mantenerse en equilibrio mientras atraviesa procesos como el resfriado.

Dale un giro al gusto de tu mermelada con este sabor de limón y jengibre. El té que promete cambiar tu salud. Shutterstock Por su parte, el limón es una fuente importante de vitamina C y antioxidantes, nutrientes asociados al fortalecimiento del sistema inmunológico. También puede contribuir a mejorar la digestión y a equilibrar la acidez estomacal.

La miel, en tanto, actúa como un endulzante natural con propiedades antibacterianas. Su textura ayuda a suavizar la garganta y aliviar la tos, lo que la convierte en un complemento ideal para esta infusión.

La Anmat sacó del mercado una miel de circulación comercial Foto: Shutterstock La miel actúa como un endulzate natural. Shutterstock Preparar este té es sencillo y rápido, una opción práctica para incorporar en la rutina diaria durante los días más fríos.