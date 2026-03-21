Ni medicamentos ni jarabes: el té natural que ayuda a calmar la tos y el dolor de garganta
Los ingredientes naturales de este té son clave para aliviar los síntomas del resfriado y alergias.
El té de jengibre con limón y miel se volvió una de las bebidas más populares para aliviar los síntomas del resfriado y las molestias respiratorias en épocas de cambio de clima. Su combinación de ingredientes naturales aporta propiedades que pueden ayudar a mejorar el bienestar general.
El jengibre es conocido por sus efectos antiinflamatorios, que contribuyen a aliviar la irritación de garganta y las molestias nasales. Además, favorece la digestión, lo que ayuda al organismo a mantenerse en equilibrio mientras atraviesa procesos como el resfriado.
Por su parte, el limón es una fuente importante de vitamina C y antioxidantes, nutrientes asociados al fortalecimiento del sistema inmunológico. También puede contribuir a mejorar la digestión y a equilibrar la acidez estomacal.
La miel, en tanto, actúa como un endulzante natural con propiedades antibacterianas. Su textura ayuda a suavizar la garganta y aliviar la tos, lo que la convierte en un complemento ideal para esta infusión.
Preparar este té es sencillo y rápido, una opción práctica para incorporar en la rutina diaria durante los días más fríos.
Ingredientes del té
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1 trozo pequeño de raíz de jengibre
1 limón
1 o 2 cucharaditas de miel
2 tazas de agua
Paso a paso
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Pelar el jengibre y cortarlo en rodajas finas.
Colocarlo en una cacerola con el agua y hervir durante 5 minutos, hasta que el líquido tome un tono dorado.
Exprimir el jugo de medio limón en una taza.
Agregar la infusión de jengibre caliente y sumar la miel.
Mezclar y consumir.
Esta preparación rinde aproximadamente dos tazas y puede conservarse hasta 48 horas en la heladera, en un recipiente hermético.