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Ni medicamentos ni jarabes: el té natural que ayuda a calmar la tos y el dolor de garganta

Los ingredientes naturales de este té son clave para aliviar los síntomas del resfriado y alergias.

Cynthia Garrido

La tos es un síntoma de esta enfermedad.

La tos es un síntoma de esta enfermedad.

Shutterstock

El de jengibre con limón y miel se volvió una de las bebidas más populares para aliviar los síntomas del resfriado y las molestias respiratorias en épocas de cambio de clima. Su combinación de ingredientes naturales aporta propiedades que pueden ayudar a mejorar el bienestar general.

El jengibre es conocido por sus efectos antiinflamatorios, que contribuyen a aliviar la irritación de garganta y las molestias nasales. Además, favorece la digestión, lo que ayuda al organismo a mantenerse en equilibrio mientras atraviesa procesos como el resfriado.

Dale un giro al gusto de tu mermelada con este sabor de limón y jengibre.
El té que promete cambiar tu salud.

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Por su parte, el limón es una fuente importante de vitamina C y antioxidantes, nutrientes asociados al fortalecimiento del sistema inmunológico. También puede contribuir a mejorar la digestión y a equilibrar la acidez estomacal.

La miel, en tanto, actúa como un endulzante natural con propiedades antibacterianas. Su textura ayuda a suavizar la garganta y aliviar la tos, lo que la convierte en un complemento ideal para esta infusión.

La Anmat sacó del mercado una miel de circulación comercial Foto: Shutterstock
La miel actúa como un endulzate natural.

La miel actúa como un endulzate natural.

Preparar este té es sencillo y rápido, una opción práctica para incorporar en la rutina diaria durante los días más fríos.

Ingredientes del té

  • 1 trozo pequeño de raíz de jengibre

  • 1 limón

  • 1 o 2 cucharaditas de miel

  • 2 tazas de agua

Paso a paso

  • Pelar el jengibre y cortarlo en rodajas finas.

  • Colocarlo en una cacerola con el agua y hervir durante 5 minutos, hasta que el líquido tome un tono dorado.

  • Exprimir el jugo de medio limón en una taza.

  • Agregar la infusión de jengibre caliente y sumar la miel.

  • Mezclar y consumir.

Esta preparación rinde aproximadamente dos tazas y puede conservarse hasta 48 horas en la heladera, en un recipiente hermético.

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