Hornallas quemadas y con grasa: déjalas como nuevas con este método

Por qué tu cocina nunca queda limpia del todo: el error con las hornallas que todos cometen. Cómo limpiarlas de forma rápida.

La grasa quemada no se va con solo pasar un trapo. Las hornallas acumulan residuos de semanas que se endurecen con el calor y se vuelven cada vez más difíciles de sacar. La buena noticia es que hay un método simple, con bicarbonato y detergente, que funciona en cualquier tipo de cocina.

El método paso a paso que realmente funciona para limpiar las hornallas Saca las rejillas y los quemadores de las hornallas. Ponlos en remojo dentro de la pileta con agua caliente, detergente y una taza de bicarbonato de sodio. Deja actuar 20 minutos. Ese tiempo es el que ablanda la grasa endurecida y hace que salga sin esfuerzo.

Con este consejo las hornallas de la cocina quedarán como nuevas Foto: Shutterstock Con este consejo las hornallas de la cocina quedarán como nuevas Foto: Shutterstock Mezcla bicarbonato con unas gotas de detergente hasta formar una pasta espesa. Aplícala sobre la superficie de la cocina y deja reposar 10 minutos. Después pasa una esponja suave con movimientos circulares. La grasa se desprende sin rayar el material.

Para los rincones y bordes usa un palillo de madera o un cepillo de dientes viejo. El vinagre blanco aplicado con un rociador ayuda a disolver los restos más oscuros. No uses lana de acero: raya el esmalte y con el tiempo la cocina queda peor que antes.