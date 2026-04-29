El futuro de la salud ya llegó: las claves tecnológicas que marcan tendencia

El cuidado del cuerpo y de la salud es una preocupación que afecta a las personas desde el origen mismo de su existencia. La mirada siempre está puesta hacia adelante, lo nuevo, lo que viene.

En redes sociales, entre promesas de avances y alarmas virales, la información se mezcla con el miedo y la confusión. MDZ en diálogo busca traer claridad, información precisa y esperanza en un mundo lleno de desinformación a través de invitados que son referentes sobre cada una de las temáticas que hablaremos.

El próximo jueves 7 de mayo , a las 10 de la mañana y en tres estudios en simultáneo, MDZ en diálogo reunirá en vivo a nueve especialistas y referentes de la salud para hablar de tecnología, innovación y nuevas tendencias en la industria.

Finalizado el vivo, podrás repasar todas las entrevistas en el módulo especial de MDZ en diálogo en nuestra portada y con contenidos especiales en redes sociales.

Patricia Terranova , directora comercial de MDZ, comentó: “Esto abre un nuevo espacio de sponsoreo para que las marcas lleguen a sus audiencias con contenido de valor, mostrando lo que hacen y el impacto que generan en la sociedad, como es el caso de MSD Argentina , Laboratorio Gador y el Instituto Arbesú , que nos acompañan en esta edición. También nos permite cerrar acuerdos estratégicos con otras empresas, como HIT , que a través de su producción y su estudio, le va a sumar valor al producto”.

Conversaciones con la mirada puesta en nuestra audiencia

MDZ en diálogo es el ciclo de eventos online de MDZ donde hablamos de los temas que le interesan a la gente, con especialistas renombrados que nos ayudarán a entender mejor aspectos relevantes de cada industria.

Santiago Serra, gerente de proyectos especiales de MDZ comenta: “Es un formato pensado especialmente para nuestra audiencia, que permite verlo tanto en directo como on-demand, complementar las entrevistas con las notas publicadas en nuestro sitio y profundizar en las temáticas a través de los contenidos en redes sociales”.

Por su parte, Álvaro La Fata, gerente de operaciones de MDZ nos dice: “Este espacio lo creamos pensando en las nuevas formas de consumo de la audiencia que, sabemos, es multiplataforma. Por eso, pensamos un producto que atraviesa todo el Universo MDZ”.

Conrado Estol El doctor Conrado Estol, jefe de la unidad de ACV del Sanatorio Güemes.

¿Quiénes serán parte de este encuentro sobre salud?

El Dr. Conrado Estol, director de la Unidad de ACV del Sanatorio Güemes conversará sobre el ACV y las nuevas tecnologías que permiten mejorar su prevención, diagnóstico y rehabilitación.

María Belén Aguiar, directora de acceso y comunicación de MSD Argentina, charlará sobre cómo los laboratorios logran combinar innovación con seguridad.

Alfredo Weber, director general de Laboratorio Gador nos contará sobre cómo la innovación puede mejorar el acceso a medicamentos complejos.

El Dr. Guillermo Arbesú, director del Instituto Arbesú, desde el estudio en Mendoza nos explicará cómo la tecnología mejoró el diagnóstico y tratamiento de algunas de las enfermedades hematológicas más comunes.

Lucila Pistiner, especialista en sueño infantil, nos informará sobre cómo la tecnología influye en el sueño de los niños.

La Lic. en psicología Yamila Yad, nos contará los nuevos trastornos que ve hoy en su consultorio y cómo la tecnología puede influir negativamente, especialmente, en los jóvenes.

El Dr. Claudio Burgos, jefe del servicio de cirugía cardiovascular del Hospital Italiano de Mendoza conversará sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares.

El Dr. Diego Barreiro, jefe de urología oncológica del Hospital Durand, nos ayudará a derribar algunos mitos sobre el examen de próstata y cómo la tecnología ayuda en el diagnóstico.

Por último, Rubén Salanova, director médico de Biomakers, nos contará cómo están revolucionando la industria con estudios moleculares para crear tratamientos más específicos contra el cáncer.

lucila-pistiner Lucila Pistiner es especialista certificada en sueño infantil con mucho alcance en redes sociales.

Estos nueve especialistas conversarán con nosotros sobre su experiencia en el campo de la medicina y las nuevas tendencias en torno a la salud el próximo 7 de mayo, a las 10 de la mañana en MDZ en diálogo. Encontrá el link al vivo en nuestra portada. ¡Te esperamos!