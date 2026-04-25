El autotest de cinco preguntas que alerta cuándo consultar al neurólogo

No es recomendable solo confiar en un autotest , pero hay algunas molestias que se manifiestan en nuestro cuerpo y muchas veces no son tomadas en cuenta como se debe. El dolor de cabeza es uno de los motivos de consulta médica más frecuentes en la población general. Sin embargo, no todos los dolores son iguales ni responden a las mismas causas.

Cuando los episodios se repiten, se prolongan en el tiempo y comienzan a interferir con la vida cotidiana, pueden ser la manifestación de una enfermedad neurológica subdiagnosticada: la migraña.

Millones de personas conviven durante años con síntomas compatibles con migraña sin recibir un diagnóstico preciso. En muchos casos, el dolor se naturaliza, se minimiza o se trata exclusivamente con analgésicos de venta libre, sin una evaluación especializada que permita identificar el origen del problema y acceder a tratamientos adecuados.

“La migraña no se diagnostica con estudios complejos, sino fundamentalmente a partir de una historia clínica detallada y de características muy específicas del dolor y de los síntomas que lo acompañan”, explicó Natalia Larripa, médica neuróloga, integrante del Servicio de Movimientos Anormales y Clínica de Cefaleas de FLENI y del Hospital Austral. “Por eso existen herramientas simples que ayudan a sospecharla y a orientar la consulta médica”.

Señales de alerta: un autotest orientativo

Con el objetivo de facilitar el reconocimiento temprano de esta patología, especialistas destacan la utilidad de un autotest de orientación clínica. Se trata de una evaluación sencilla que no reemplaza el diagnóstico médico, pero que puede alertar sobre la necesidad de consultar con un neurólogo.

Las preguntas se basan en criterios internacionales ampliamente aceptados, como los definidos por la Clasificación Internacional de los Trastornos de la Cefalea (ICHD-3), publicada por la International Headache Society, y en cuestionarios de pesquisa validados como el ID-Migraine.

Cinco preguntas clave pueden ayudar a identificar señales de alerta:

¿Tuviste al menos cuatro o cinco episodios de dolor de cabeza en los últimos tres meses? ¿El dolor dura entre cuatro y 72 horas si no tomás medicación? ¿Es un dolor pulsátil, que late y suele afectar un solo lado de la cabeza? Durante el episodio, ¿aparecen náuseas o molestias intensas con la luz y el ruido? ¿El dolor te obliga a cancelar actividades, faltar al trabajo o estudio, y acostarte en un ambiente oscuro y silencioso?

Si al menos una de estas respuestas es afirmativa, los especialistas recomiendan realizar una consulta médica, idealmente con un neurólogo, para una evaluación específica del cuadro clínico.

El impacto en la vida cotidiana, un dato clave

Más allá de las características del dolor, el impacto funcional de la migraña es un indicador central para sospechar la enfermedad. “Cuando el dolor obliga a frenar todo, cancelar compromisos, ausentarse del trabajo o del estudio y aislarse en una habitación oscura, estamos frente a un nivel de discapacidad que merece ser evaluado”, señaló Larripa.

La especialista remarcó que el abordaje de la migraña no se limita al alivio del dolor en el momento de la crisis. “El paciente con migraña debe recibir un tratamiento específico para el manejo agudo de los episodios y, en muchos casos, asociar un tratamiento preventivo que reduzca la frecuencia e intensidad de las crisis”, explicó.

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Qué es la migraña y cómo se manifiesta

La migraña es una enfermedad neurológica crónica caracterizada por ataques recurrentes de dolor de cabeza que pueden extenderse durante horas o incluso días. A diferencia de otros tipos de cefalea, suele presentarse acompañada de síntomas que exceden el dolor.

Entre los más frecuentes se encuentran las náuseas o vómitos, la sensibilidad aumentada a la luz (fotofobia) y al ruido (fonofobia), la dificultad para realizar actividad física y la necesidad imperiosa de reposar en un ambiente oscuro y silencioso.

En algunos pacientes, los episodios están precedidos por un aura, un conjunto de síntomas neurológicos transitorios que pueden incluir alteraciones visuales, sensoriales o del lenguaje.

La importancia del diagnóstico especializado

A pesar de su elevada prevalencia, la migraña continúa siendo subdiagnosticada. “Existe una tendencia a convivir con el dolor o a automedicarse, pero cuando los episodios se repiten y afectan la vida diaria, es fundamental investigar qué está pasando”, advirtió Larripa.

En ese sentido, los expertos coinciden en que el neurólogo es el profesional indicado para el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. “El especialista puede diferenciar los distintos tipos de dolor de cabeza, identificar factores desencadenantes y definir un plan terapéutico personalizado”, explicó la médica Fiorella Martín Bertuzzi, presidenta de la Asociación Migraña y Cefaleas Argentina (AMYCA).

Tratamientos y calidad de vida

Hoy existen múltiples estrategias terapéuticas para el manejo de la migraña. Además de los tratamientos farmacológicos para las crisis agudas y las terapias preventivas, se promueven cambios en el estilo de vida, como una alimentación equilibrada, rutinas de sueño regulares y la identificación de factores desencadenantes.

“Muchas personas conviven con migraña durante años sin saberlo. Un diagnóstico adecuado permite acceder a tratamientos que reducen la frecuencia de los ataques y mejoran significativamente la calidad de vida”, concluyó Bertuzzi.