Más canchera: la conductora de Luzu que cambió su look

La conductora de Luzu TV se renovó por completo con un haircut texturizado que te haría ver re canchera. Mirá las fotos e inspirate.

Flor Jazmín Peña deslumbró en redes sociales con una renovación estética total que incluyó un nuevo corte de pelo al estilo wolfcut, y un look tipo vintage de los años 90' que la hizo ver re canchera.

Flor lució en las fotos un corpiño negro armado que quedó a la vista por debajo de una musculosa corta blanca, estampada en el centro con el logo de la marca Delfos. Lo llevó junto con un pantalón de jean clásico de tiro bajo en tono claro, y sumó como accesorio destacado una cadena metálica doble que colgó desde los pasacintos.

Completó el look con un choker de cordón negro que llevó un dije de cruz metálica brillante, que junto con la cadena doble y el corpiño negro a la vista, le daban un aire de estrella de rock.

Sin embargo, el corte de pelo fue el gran protagonista de la renovación estética de Flor. El estilista Mauro Max De Brito diseñó y ejecutó este corte texturizado con un flequillo abierto, desmechado y capas que enmarcaron su rostro de manera perfecta, realzando sus facciones y dándole un aire más juvenil.

En cuanto al make up, fue la maquilladora Vero Luna quien realizó un trabajo minucioso que realzó los rasgos de la conductora que lució sus ojos destacados con sombras suaves, las pestañas tupidas, un delineado que profundizó su mirada, y cerró la propuesta con un delineado de labios en tono café.