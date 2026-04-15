Fin del mundo: cuándo la Tierra se quedará sin oxígeno, según la ciencia

El futuro de la vida en la Tierra genera cada vez más interés en la ciencia e incertidumbre. Un reciente estudio basado en simulaciones avanzadas puso fecha aproximada al fin del mundo y alertó sobre un cambio clave: el oxígeno , indispensable para la vida compleja, no será eterno en el planeta.

Cuándo se termina el oxígeno en la Tierra, según los estudios recientes que analizan la posible fecha del fin del mundo.

La investigación, publicada en Nature Geoscience, plantea un escenario contundente: la atmósfera terrestre perderá su oxígeno de forma progresiva hasta niveles incompatibles con la vida tal como la conocemos.

Los científicos Kazumi Ozaki y Christopher T. Reinhard analizaron el problema con un modelo climático y biogeoquímico que ejecutó cerca de 400.000 simulaciones.

Los resultados arrojaron un dato clave respecto a cuándo se acaba el mundo:

La atmósfera con oxígeno duraría unos 1.080 millones de años

El margen contempla variaciones estadísticas dentro del modelo

El límite se define cuando el oxígeno cae por debajo del 1% actual

Por qué desaparecerá el oxígeno del planeta

El proceso está directamente ligado a la evolución del Sol. A medida que aumenta su brillo y temperatura, se alteran ciclos naturales esenciales.

Entre los factores principales:

Mayor radiación solar con el paso del tiempo

Alteración del ciclo de carbonatos y silicatos

Reducció-++n del dióxido de carbono en la atmósfera

Caída progresiva del oxígeno disponible

La NASA alarma sobre el fin del mundo

Durante décadas, la comunidad científica estimó que la Tierra sería habitable por unos 2.000 millones de años. Sin embargo, nuevas proyecciones de la NASA reducen ese plazo casi a la mitad.

Según Ozaki, el aumento del calor solar empujará al planeta hacia condiciones cada vez más extremas, afectando directamente a la biósfera.

Qué pasará antes del “fin del mundo”

Aunque muchas teorías populares hablan del momento en que el Sol se convierta en gigante roja dentro de unos 5.000 millones de años, este estudio plantea un escenario más inmediato en términos geológicos.

Antes de ese evento:

El oxígeno caerá a niveles críticos

La vida compleja desaparecerá

Solo sobrevivirán formas de vida anaeróbicas (si es que lo hacen)

La atmósfera dejará de ser apta para organismos avanzados

Qué pasa con el futuro inmediato humano

Los investigadores aclaran que estos cálculos se dan en escalas de millones de años. Es decir, no implican un riesgo directo para la humanidad en el corto plazo.

Sin embargo, el estudio deja una conclusión contundente: el destino de la Tierra está atado a la evolución del Sol y a la estabilidad de su atmósfera, dos factores que hoy hacen posible la vida.