"No queremos una guerra fría": Lula cruzó a Donald Trump y apuntó contra las políticas unilaterales de EE.UU

El presidente de Brasil, aseguró que aspira a transmitirle a su par estadounidense la necesidad de construir vínculos internacionales sustentados en la igualdad y el respeto mutuo.

Durante actividades oficiales en Nueva Delhi, en el marco de su visita a India , Lula enfatizó: “No queremos una guerra fría. Queremos tener relaciones iguales con todos los países y recibir de ellos un trato también igualitario”.

El mandatario sostuvo que, si ese escenario es posible, “todo volverá a la normalidad”, y manifestó su expectativa de que las relaciones bilaterales puedan desarrollarse en un clima de respeto. Además, no descartó un encuentro con el jefe de la Casa Blanca en marzo próximo, en el contexto de la agenda internacional que incluye también visitas a Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos.

En su paso por India, Lula firmó junto al primer ministro Narendra Modi un acuerdo estratégico enfocado en minerales críticos y tierras raras, considerados insumos clave para diversas industrias.

Ambos gobiernos manifestaron su intención de elevar el comercio bilateral hasta los 30.000 millones de dólares hacia 2030, consolidando una asociación económica que busca mayor integración y cooperación tecnológica.

El presidente brasileño valoró la relación con India como un ejemplo de “política de iguales”, en contraposición con lo que describió como prácticas unilaterales en otros escenarios internacionales.

Las críticas de Lula a las políticas de Washington

En ese marco, Lula cuestionó la política comercial adoptada por Estados Unidos durante el último año, en particular la imposición de aranceles sin diálogo previo.

“Nos enteramos por Twitter”, ironizó el jefe de Estado brasileño, aludiendo a la forma en que se comunicaron esas decisiones. Lula también señaló la existencia de un “autoritarismo” en ciertas negociaciones con países de mayor peso económico, donde —según afirmó— una de las partes termina imponiendo su voluntad.