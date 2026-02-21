Colombia confirmó el retorno de 110 ciudadanos deportados desde Estados Unidos

El grupo de deportados llegó en un vuelo humanitario de la FAC. La canciller destacó el acompañamiento del estado de Colombia para lograr retornos dignos.

Un total de 110 colombianos deportados desde Estados Unidos, entre ellos seis menores de edad, regresaron este viernes a Bogotá a bordo de un vuelo humanitario de la Fuerza Aeroespacial Colombiana ( FAC). El arribo fue confirmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

La canciller Yolanda Villavicencio encabezó la recepción del grupo y transmitió un mensaje de bienvenida en nombre del Gobierno. “Queremos que sepan que todas y todos son bienvenidos”, expresó, y remarcó que el presidente Gustavo Petro ha reiterado la importancia de que quienes atraviesan situaciones complejas en el exterior puedan volver al país “sin miedo ni calamidades”.

Según detalló la funcionaria, Colombia mantiene coordinación con las autoridades estadounidenses para sostener un esquema de retornos voluntarios bajo condiciones de respeto y dignidad. En ese marco, subrayó que el regreso no debe interpretarse como un fracaso, sino como una oportunidad para recomenzar con respaldo institucional.

Apoyo humanitario a los deportados Para este operativo se activó un dispositivo interinstitucional de asistencia que contempla apoyo humanitario inmediato, acompañamiento psicosocial, orientación laboral y la gestión de trámites migratorios.

Este protocolo fue dispuesto por el Ejecutivo el año pasado para atender a todos los connacionales expulsados.