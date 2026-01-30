Argentina podría recibir deportados de Donald Trump en Estados Unidos, según The New York Times

La información publicada por el medio norteamericano sostiene que los deportados llegarían a Argentina y serían enviados a su país de origen.

Javier Milei junto a Donald Trump en Davos, donde se firmó la Junta por la Paz.

El gobierno de Argentina mantiene conversaciones con Estados Unidos para firmar un acuerdo que permitiría recibir personas deportadas por las autoridades migratorias norteamericanas. La negociación, que aún no está cerrada ni formalizada, fue revelada por The New York Times.

Los detalles del posible acuerdo entre Argentina y Estados Unidos Según la información publicada, se trata de un entendimiento que habilitaría a Estados Unidos a enviar a la Argentina a extranjeros detenidos en la frontera o que hayan ingresado de manera irregular a territorio estadounidense. Desde Buenos Aires, esas personas podrían luego ser trasladadas a sus países de origen.

El posible acuerdo se enmarca en la política migratoria más restrictiva impulsada por el gobierno de Donald Trump, que busca acelerar deportaciones y ampliar los convenios con terceros países. Estados Unidos ya aplica este esquema con otras naciones de la región, como Costa Rica, El Salvador y Panamá.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c5y24r10dxvo Las políticas erráticas de Trump están debilitando a la moneda estadounidense, según los analistas. Getty Images De acuerdo con el reporte, funcionarios de la Cancillería argentina —entre ellos el vicecanciller en funciones y el canciller— habrían presentado propuestas y asumido compromisos preliminares ante autoridades estadounidenses para avanzar en el convenio. Sin embargo, hasta el momento no hubo confirmación oficial por parte de ninguno de los dos gobiernos.

Las negociaciones coinciden con el endurecimiento del discurso del presidente Javier Milei en materia migratoria y con medidas internas orientadas al control de ingresos y expulsiones. En ese contexto, el eventual acuerdo con Washington aparece como parte de una agenda más amplia de cooperación bilateral.