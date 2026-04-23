La industria de autopartes cayó 22,5% en el primer bimestre, aunque mejoró en febrero

En un contexto de fuerte crisis de la industria y el consumo, la industria de autopartes argentina registró durante los primeros dos meses de 2026 una caída del 22,5% en su nivel de actividad respecto al mismo período de 2025, de acuerdo con datos difundidos por la AFAC. No obstante, en la comparación mensual, mostró una fuerte recuperación dn el mes de febrero frente a enero, con un incremento del 49,9%.

Todos los rubros asociados al sector presentaron contracciones en la comparación interanual. Las exportaciones de autopartes descendieron 14,7% con una caída mensual de febrero respecto a enero de 7,6%.

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En el segmento de mercado de reposición, tomando como referencia la venta de combustible como indicador de actividad, se observó una contracción del 0,3% interanual en el bimestre y una caída del 8,7% en la comparación entre febrero y enero.

Tras una fuerte baja, mejora la producción de autos En cuanto a la industria automotriz, durante el primer bimestre de 2026 se fabricaron 50.630 unidades, lo que representa una caída del 30,1% respecto al mismo período de 2025. En la comparación mensual, la producción de febrero presentó una suba del 41,1% frente a enero.