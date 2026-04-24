El gremio que ya roza los $4 millones: quiénes cobran estos sueldos en 2026
Un acuerdo petrolero llevó los salarios a casi $4 millones en abril 2026. Quiénes cobran estos sueldos y por qué lideran el ranking salarial en el país.
Los salarios más altos de la Argentina volvieron a moverse en 2026 con un acuerdo clave del gremio que representa al sector petrolero, que llevó los sueldos a niveles cercanos a los $4 millones. La actualización impacta en abril y consolida a esta actividad como una de las mejor remuneradas del país.
El gremio que casi llega a los $4 millones
Los sindicatos de petroleros privados y jerárquicos de la región patagónica acordaron con las cámaras del sector una suba salarial del 8,6% para el período abril 2025 – marzo 2026.
El incremento, aún pendiente de homologación, se aplicará directamente en los haberes de abril y fija un nuevo piso salarial que queda al borde de los $4 millones mensuales.
Sueldos petroleros: cuánto se cobra en abril 2026
El nuevo esquema establece:
- Salario mínimo bruto por jornada de 8 horas: $3.914.000
- Vianda alimentaria: $35.848,95
- Adicional por actividad en Vaca Muerta: $380.000
Estos valores se incorporan de forma directa en la liquidación, elevando el ingreso total del sector a uno de los más altos del país.
Además, se suma una contribución sindical extraordinaria de $151.000 por trabajador, que se descontará en mayo.
Un sector que lidera los salarios más altos
El nivel de ingresos en la actividad petrolera se explica por la demanda de mano de obra especializada, las condiciones de trabajo y el peso estratégico del sector energético.
Con este acuerdo, los trabajadores del rubro se mantienen en la cima de las paritarias 2026, muy por encima del promedio de otros gremios.
Así, mientras la mayoría de las negociaciones busca empatarle a la inflación, el petróleo vuelve a marcar la referencia en términos nominales.