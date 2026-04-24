El gremio que ya roza los $4 millones: quiénes cobran estos sueldos en 2026

Los salarios más altos de la Argentina volvieron a moverse en 2026 con un acuerdo clave del gremio que representa al sector petrolero , que llevó los sueldos a niveles cercanos a los $4 millones. La actualización impacta en abril y consolida a esta actividad como una de las mejor remuneradas del país.

Uno de los gremios petroleros anunció un paro y denuncia incumplimientos. Foto: Gobierno

Los sindicatos de petroleros privados y jerárquicos de la región patagónica acordaron con las cámaras del sector una suba salarial del 8,6% para el período abril 2025 – marzo 2026.

El incremento, aún pendiente de homologación, se aplicará directamente en los haberes de abril y fija un nuevo piso salarial que queda al borde de los $4 millones mensuales.

Salario mínimo bruto por jornada de 8 horas: $3.914.000

Vianda alimentaria: $35.848,95

Adicional por actividad en Vaca Muerta: $380.000

Estos valores se incorporan de forma directa en la liquidación, elevando el ingreso total del sector a uno de los más altos del país.

Además, se suma una contribución sindical extraordinaria de $151.000 por trabajador, que se descontará en mayo.

Un sector que lidera los salarios más altos

El nivel de ingresos en la actividad petrolera se explica por la demanda de mano de obra especializada, las condiciones de trabajo y el peso estratégico del sector energético.

Con este acuerdo, los trabajadores del rubro se mantienen en la cima de las paritarias 2026, muy por encima del promedio de otros gremios.

Así, mientras la mayoría de las negociaciones busca empatarle a la inflación, el petróleo vuelve a marcar la referencia en términos nominales.