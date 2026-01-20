Negocios: las razones que explican por qué 2025 fue un buen año para operaciones de M&A

El año pasado dejó al menos un buen dato en materia de fusiones y adquisiciones (M&A) para la economía argentina al cerrar el 2025 con una recuperación sostenida, un mayor tamaño promedio de las operaciones y un renovado protagonismo regional. Mirando hacia adelante, para 2026 se espera crecimiento de negocios , más transacciones, gradual diversificación sectorial y un creciente interés internacional.

Así surge del último informe de First Capital Group (FCG) que confirmó que el mercado argentino de M&A dejó atrás en 2025 el ciclo de mínima actividad y entró en una etapa de franca recuperación con un “dealflow” (flujo de operaciones) que volvió a ubicarse por encima de su promedio histórico, con un mayor tamaño promedio de las operaciones y la continuidad de transacciones de gran escala.

De esta manera, Argentina reapareció con mayor claridad en el radar del M&A regional, aunque todavía con una dinámica selectiva y concentrada.

A nivel regional, Latinoamérica cerraría 2025 con un desempeño levemente superior al del año anterior, aunque aún por debajo de los niveles alcanzados en ciclos de mayor expansión. Brasil se mantuvo como el principal mercado de M&A de la región, reafirmando su liderazgo histórico en términos de volumen y valor de operaciones.

Por su parte, Chile se destacó por un año particularmente dinámico, consolidándose como uno de los mercados más activos, mientras que Argentina volvió a ganar protagonismo relativo, mostrando niveles de actividad comparables, e incluso con mejores perspectivas, que Colombia.

En contraste, México y Perú atravesaron un año más desafiante, con un menor volumen de transacciones, reflejando un escenario regional heterogéneo y más selectivo.

Con relación al mercado argentino, según los datos de FCG, el 2025 estuvo marcado por la continuidad de los mega “deals”. Se registraron tres operaciones superiores a los US$ 1.000 millones, a las que se sumaron otras tres transacciones adicionales en el rango de US$ 500 a 700 millones.

Dólares para todos

Aun excluyendo estas operaciones de gran escala, el ticket promedio mostró un crecimiento significativo, ubicándose en torno a US$ 40 millones, impulsado tanto por mejores valuaciones como por el mayor tamaño relativo de las transacciones concretadas, explica la consultora.

Por otro lado, el “dealflow” continuó mostrando una alta concentración sectorial. Los sectores estratégicos ligados a los recursos naturales como energía, petróleo y gas, y minería, lideraron la actividad, manteniéndose como los principales motores del mercado de M&A argentino.

Estas industrias volvieron a traccionar las operaciones de mayor escala y a concentrar una porción relevante del valor total negociado. Por fuera de los sectores estratégicos, el mercado mostró dinámicas diferenciadas: el sector financiero volvió a destacarse por su alto nivel de actividad, consolidando una tendencia observada en los últimos años, con múltiples transacciones en banca, seguros, administración de activos y mercado de capitales, y con un creciente protagonismo de nuevos jugadores, particularmente Fintechs, explicó Cristian Traut de FCG.

En contraste, industria, construcción, retail y alimentos y bebidas atravesaron un año más exigente en términos de rentabilidad y nivel de actividad. En estos sectores predominó un menor monto relativo por operación, aunque se mantuvo un flujo sostenido de transacciones, mayormente orientadas a reordenamientos estratégicos, eficiencia operativa y preservación de valor, más que a procesos de expansión agresiva.

Perfil de las operaciones

“Un rasgo transversal del año fue el incremento de transacciones entre jugadores estratégicos, con procesos de consolidación sectorial visibles en múltiples industrias. En este marco, se observaron adquisiciones entre competidores, integraciones verticales y una reducción del número de actores, en un contexto donde ganar escala, eficiencia y posicionamiento competitivo se volvió clave”, destaca el informe.

En cuanto al origen del capital, Latinoamérica lideró el ranking de compradores, seguido por Estados Unidos y Canadá, y luego por la Unión Europea. A nivel local, se profundizó un cambio relevante en la composición del “dealflow”: los compradores locales representaron cerca del 60% de las transacciones, frente a un 40% de inversores extranjeros, invirtiendo la relación histórica.

“Este fenómeno responde principalmente a una cuestión de timing y estrategia. Para muchos inversores internacionales, 2025 funcionó como un año de observación y validación del nuevo escenario macroeconómico, con un enfoque más selectivo. En paralelo, numerosos empresarios locales, enfrentados a un crecimiento orgánico todavía desafiante, optaron por expandirse vía adquisiciones, capitalizando su capacidad de ejecución, conocimiento del entorno local y lectura del riesgo argentino, incluso en operaciones de mayor tamaño”, consideró Traut.

Desinversiones

En este marco, para FCG, el proceso de salida de multinacionales mostró señales de desaceleración. Las desinversiones observadas durante el año respondieron mayormente a procesos ordenados iniciados con anterioridad, y se concentraron en activos no estratégicos, de menor escala relativa o que no resultaban core dentro de los portafolios globales. No se trató de una retirada generalizada, sino de una racionalización selectiva, alineada con decisiones corporativas a nivel global.

De cara a 2026, las perspectivas resultan constructivas. “Se espera la continuidad de la dinámica observada en 2024 y 2025, con potencial para seguir escalando el dealflow, aunque de manera gradual. En este proceso, podría comenzar a observarse una mayor diversificación sectorial, incorporando industrias que mostraron una recuperación más lenta o dispar”, apostó Traut.

Un factor adicional será la profundización del proceso de privatizaciones impulsado por el Gobierno, cuya aceleración podría generar un flujo adicional de operaciones, muchas de ellas de escala relevante. Asimismo, se prevé un incremento gradual del interés de inversores internacionales, en la medida en que continúe la normalización macroeconómica y regulatoria, incluyendo la liberación progresiva de restricciones aún vigentes al movimiento de capitales.

La vuelta a las pistas

De esta manera, “Argentina consolida su regreso al radar del M&A regional, con un mercado más profundo, operaciones de mayor tamaño y un escenario que podría ganar tracción a medida que se afiancen las condiciones macroeconómicas y regulatorias”.

A continuación, un resumen de los acuerdos más relevantes de 2025, por sector:

• En el sector Servicios: Telecom Argentina adquirió Telefónica Móviles Argentina por 1.245 millones de dólares (aún sin aprobación por parte del Gobierno); Swiss Medical Group adquirió Diagnóstico Maipú por US$ 132,4 millones; Televisión Litoral adquirió Telefé, que se encontraba en manos de Paramount Skydance por US$ 95 millones; Farmatodo realizó dos adquisiciones La Santé y Vasallo por US$ 28,5 millones y US$ 5,2 millones, respectivamente.

• En el sector Construcción, Industria y Retail: Adecoagro y ACA adquirieron el 100% de Profertil a Nutrien e YPF por US$ 1.200 millones (la participación de la compra es 90% Adecoagro, 10% ACA); Cencosud adquirió Mayoristas Makro y Roberto Basualdo por US$ 122,5 millones; Holcim adquirió Horcrisa por US$ 32,5 millones; la estadounidense ARC Energy adquirió IMPSA por US$ 27 millones, concretando la primera privatización impulsada por el gobierno nacional; Consultatio adquirió 51% de Argencons por US$ 25 millones; Laboratorio Roemmers adquirió Sidus.

• En el sector Banca y Finanzas: Latin Securities compró firmas de CMA y Delta Asset Management compró Galileo; Consultatio Asset Management adquirió TPCG Group; Revolut adquirió Cetelem; Cocos Capital adquirió Banco Voii por US$ 20 millones y Allaria entró en Banco del Sol. Por su parte ARGENPYMES absorbió cuatro SGR y Grupo ST compró Mega QM y Aval Federal. En seguros BARBUSS compró HDI Argentina y Uruguay; Industrial Asesores de Seguros adquirió 51% de Unis Asesores de Riesgos.

Petróleo lidera

• En el sector Petróleo y Gas: Vista Energy adquirió Petronas E&P Argentina por US$ 1.495 millones; YPF adquirió dos bloques en Vaca Muerta a TotalEnergies por US$ 500 millones; Pluspetrol vendió dos áreas a GeoPark por US$ 115 millones y se desprendió del 90% de su participación en Los Toldos II Oeste, que fue adquirido por Continental Resources; CGC compró 49% de Aguada del Chañar a YPF por US$ 75 millones y vendió el 30% de su participación en dos áreas convencionales a Petróleos Sudamericanos; Tecpetrol vendió tres áreas a Crown Point por US$ 57,9 millones y una participación del 15% del oleoducto OLCLP a YPF por US$ 15 millones; la estatal chilena Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y ENAP Sipetrol, su brazo internacional, vendieron la totalidad de las acciones de su subsidiaria ENAP Sipetrol Argentina (ENAP Argentina) a Oblitus International por US$ 41,4 millones.

• En el sector Alimentos y Bebidas: Morixe adquirió Biomac y Elaboradora Argentina de Cereales por US$ 133,3 millones; Manaos adquirió Prodea (Cunnington y Neuss) por US$ 74 millones.

• En el sector Agricultura y Pesca: Tether adquirió 51% de Adecoagro por US$ 615 millones, e Inversora Juramento adquirió Pallaro Hermanos por US$ 56,4 millones.

Minería y energía

• En el sector Minería: POSCO compró NRG Metals Argentina (Filial de Lithium South) por US$ 65 millones; Edenor ingresó al sector con la adquisición del 40% de Polimetales del Noroeste (cobre) y 15% de la firma Integra Recursos Naturales Minerales (litio).

• En el sector Energía: Como parte del proceso de adjudicación para la gestión privada de las represas del Comahue, Central Puerto se quedó con Piedra del Águila, Edison Energía con Alicurá y Planicie Banderita – Cerros Colorados y BML Inversora con El Chocón Arroyito. En conjunto esta operación alcanzó un resultado total de US$ 707 millones. BML Inversora, controlada por MSU Green Energy, había adquirido la participación de Aconcagua Energía Generación en Cerros Colorados. De esta manera obtuvo la licencia técnica necesaria para competir en la licitación de las represas del Comahue; Edison Energía (grupo inversor conformado por los hermanos Neuss, Inverlat Investments y Rubén Cherñajovsky y Luis Galli) adquirió un grupo de empresas eléctricas: EDET, Ejesa, Litsa y Cempsa.

• En el sector Tecnología: Evertec adquirió Nubity por US$ 34 millones; Nexo adquirió Buenbit; MetLife adquirió el 20% de Klimber; Visma adquirió Lara AI; SynTech adquirió AgIdea; y Achilles adquirió InfoControl.