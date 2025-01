Escándalo con las nominaciones de los premios Carlos: olvidos y enojos

La reciente difusión de las ternas y nominaciones a los Premios Carlos, que se entregarán el próximo lunes 3 de febrero en Villa Carlos Paz para destacar lo mejor del teatro en esta temporada 2025, desató un escándalo y una ola de críticas. Actores y humoristas manifestaron su enojo por sentirse ignorados por el jurado, mientras que desde la organización defendieron el proceso de selección realizado en 66 obras de las más de cien que integran la cartelera teatral este verano.

Entre los principales reclamos destaca el de Nazarena Vélez, quien cuestionó que su comedia "Suspendan la boda", que se presenta en el teatro Candilejas 2 y cuenta con un excelente desempeño en boletería, no haya sido nominada a los galardones que entrega la Municipalidad todos los años. En declaraciones al programa Intrusos, la actriz afirmó: "Tenemos un producto increíble y los números lo demuestran. Esto fue injusto".

Por su parte, Gladys Florimonte, quien protagoniza "No te vistas para cenar", también expresó su descontento al quedar fuera de la categoría de Mejor Actriz. Con ironía, señaló: "El año pasado nos premiaron, y ahora parece que nos olvidaron por completo". Además, cuestionó la idoneidad de algunos miembros del jurado, sugiriendo que no todos tienen experiencia teatral. En esa línea recordó que la directora de la comedia es Lía Jelin, la cual tiene una extensa carrera que entre sus éxitos cuenta con obras como "Toc Toc".

Por su parte, artistas cordobeses también cuestionaron el no haber incluido la terna al Mejor humorista. Standapistas como Camilo Nicolás ("Camilo a fondo") o Pablo Arbella ("Universo +30"), también hicieron su descargo. Ambos humoristas criticaron la falta de un rubro dedicado a los unipersonales, algo que consideran clave en la escena teatral de Córdoba.

Nicolás, quien presenta su show "Camilo a fondo" en el teatro Libertad, compartió su frustración en redes sociales con un texto en el que expresó con dolor: "No es un error, no es un descuido, es una DECISIÓN desde hace varios años de NINGUNEAR a los que hacemos HUMOR".

Mirá la nota que dieron Gladys Florimonti y Nazarena Vélez en Intrusos

Arbella, en tanto, apeló a su característico humor que lo popularizó en Instagram y TikTok con sus reels en @holaestapablo, especulando cinco explicaciones por las cuales no fue tenido en cuenta para las nominaciones. "Uno: se olvidaron ('Los más 30 nos olvidamos de las contraseñas, los turnos, dónde dejamos el auto...'). Dos: Por el idioma ('Quizás el cordobés actuó de barrera para que el jurado entienda algunas partes del show...'). Tres: Porque soy alto ('No me juzguen, estoy intentando buscar razones...'). Cuatro: Porque no les gustó ('Hay cosas que no cualquiera está listo para cuestionarse...'). Cinco: Porque es un show creado para vos y no para ellos".

La explicación del jurado

En representación del jurado -compuesto por 15 integrantes entre las que se destaca la actriz Sandra Callejón-, Sonia Camps, coordinadora de los premios, respondió a las críticas.

La comunicadora defendió el trabajo del jurado y enfatizó que las nominaciones se basan en la calidad artística y no en la popularidad de los artistas o el éxito que la obra tenga en la boletería con la venta de entradas. "El talento es lo que se evalúa, no los seguidores en redes ni cuántas entradas vendés", afirmó.

Además, Camps hizo un llamado a los artistas descontentos a que asistan a la ceremonia y disfruten del evento. "Siempre hay premios especiales y reconocimientos que no se anuncian previamente. Esto es una fiesta, no un campo de batalla", señaló.

Pablo Arbella no dejó pasar en sus redes el no haber sido nominado a los Carlos

Aún así, mostró su disconformidad con la actitud del humorista tucumano Miguel Martín, creador de su personaje "El oficial Gordillo" que el pasado 6 de enero, apenas debutó con su nuevo show, anunció que renunciaba a los premios. En esa oportunidad, explicó que en todos los años que hizo temporada en Villa Carlos Paz, nunca ganó un galardón, si no era el "Carlos de la Gente", votado por los espectadores. "Estoy buscando un mimo en un lugar donde no me quieren", se justificó y aseguró que asistir una vez más a la ceremonia para irse con las manos vacías, le iba a doler mucho.

Es por eso que directamente pidió al jurado no evaluarlo ni asistir a sus funciones. Tampoco irá a la entrega de premios el próximo lunes. Su decisión no cayó bien en el jurado. La propia Camps explicó que con su actitud desmerece el trabajo de quien le ganó a Gordillo la terna al mejor humorista el año anterior, el cordobés Adrián Gómez.