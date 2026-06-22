El impresionante hallazgo en el mar Mediterráneo que sacó a la luz una de las 7 Maravillas del Mundo Antiguo
Científicos recuperaron en el mar Mediterráneo componentes del Faro de Alejandría, una proeza que permitirá su reconstrucción digital y estudio.
El mar alberga una gran cantidad de tesoros históricos. Una expedición en el Mediterráneo acabó con siglos de mitos porque logró extraer bloques de 80 toneladas y se convirtió en el mayor tesoro recuperado del fondo del mar. Pero lo que más llama la atención es el hallazgo de una Maravilla del Mundo Antiguo.
El Faro de Alejandría fue una torre de autovigilancia y guía marítima construida en el siglo III a.C en Egipto. Es considerada una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo porque medía más de 100 metros de altura y sirvió para orientar a los navegantes hacia el puerto.
Sin embargo, su destrucción se debió a una sucesión de sismos violentos a lo largo de más de 500 años que desestabilizaron su estructura. La última vez que se vio a esta torre fue en el año 1323, el sismo de ese año hizo que los restos rodaran y se hundieran en el mar Mediterráneo.
Las piezas halladas en el mar
El grupo de arqueólogos encontró dinteles, montantes, umbrales y losas pertenecientes a esta gran estructura. Para levantar el peso extremo de las piezas, se utilizó una grúa de gran tonelaje sobre una plataforma flotante, y la misma barca las transportó hasta el puerto.
El objetivo principal es escanear los bloques para reconstruir digitalmente el monumento y estudiar sus técnicas constructivas y las causas exactas de su colapso.
Por desgracia, los restos no se van a exponer de forma física en un museo convencional debido a su gran tamaño y peso, pero se podrán ver de manera 100% digital. Todas las piezas son escaneadas para construir un modelo 3D para que el público de todo el mundo conozca los detalles de la torre.