Los secretos más encriptados para que tu budín de calabaza sea inigualable
La cocina casera esconde claves para un budín de calabaza inigualable: secretos de horneado y batido que aseguran la esponjosidad y el aroma deseado.
El budín de calabaza es una de las recetas más deliciosas para disfrutar de una repostería casera, húmeda y llena de sabor. La calabaza aporta una textura suave y un dulzor natural que convierte a este budín en una opción perfecta para desayunos, meriendas o para acompañar con mate o café. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, este budín destaca por su sencillez y por algunos pequeños secretos que marcan la diferencia. Uno de los tips para que obtengas un resultado esponjoso y aromático es que ases la calabaza en vez de hervirla y que no sobre batas la mezcla para que la harina no desarrolle el glúten y que no te quede denso.
FICHA
Ingredientes
- 300 gr de puré de calabaza
- 3 huevos
- 180 gr de azúcar
- 100 ml de aceite
- 250 gr de harina leudante
- 1 cucharadita de canela
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Precalentá el horno a 180 °C. Mezclá el puré de calabaza, los huevos, el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla.
- Incorporá la harina leudante y la canela, mezclando solo hasta integrar para evitar que el budín quede pesado.
- Volcá la preparación en una budinera previamente enmantecada y enharinada.
- Horneá durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Dejá enfriar antes de desmoldar y servir.