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Los secretos más encriptados para que tu budín de calabaza sea inigualable

La cocina casera esconde claves para un budín de calabaza inigualable: secretos de horneado y batido que aseguran la esponjosidad y el aroma deseado.

Candela Spann

Hoy te brindamos los secretos para que tu budín de calabaza sea perfecto

Hoy te brindamos los secretos para que tu budín de calabaza sea perfecto

Shutterstock

El budín de calabaza es una de las recetas más deliciosas para disfrutar de una repostería casera, húmeda y llena de sabor. La calabaza aporta una textura suave y un dulzor natural que convierte a este budín en una opción perfecta para desayunos, meriendas o para acompañar con mate o café. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina casera, este budín destaca por su sencillez y por algunos pequeños secretos que marcan la diferencia. Uno de los tips para que obtengas un resultado esponjoso y aromático es que ases la calabaza en vez de hervirla y que no sobre batas la mezcla para que la harina no desarrolle el glúten y que no te quede denso.

FICHA

Tiempo de cocción
45 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería casera

Ingredientes

  • 300 gr de puré de calabaza 300 gr de puré de calabaza
  • 3 huevos 3 huevos
  • 180 gr de azúcar 180 gr de azúcar
  • 100 ml de aceite 100 ml de aceite
  • 250 gr de harina leudante 250 gr de harina leudante
  • 1 cucharadita de canela 1 cucharadita de canela
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
Pasos
  • Precalentá el horno a 180 °C. Mezclá el puré de calabaza, los huevos, el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla.
  • Incorporá la harina leudante y la canela, mezclando solo hasta integrar para evitar que el budín quede pesado.
  • Volcá la preparación en una budinera previamente enmantecada y enharinada.
  • Horneá durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
  • Dejá enfriar antes de desmoldar y servir.

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