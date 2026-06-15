Los secretos más encriptados para que tu budín de calabaza sea inigualable

El budín de calabaza es una de las recetas más deliciosas para disfrutar de una repostería casera, húmeda y llena de sabor. La calabaza aporta una textura suave y un dulzor natural que convierte a este budín en una opción perfecta para desayunos, meriendas o para acompañar con mate o café . ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina casera, este budín destaca por su sencillez y por algunos pequeños secretos que marcan la diferencia. Uno de los tips para que obtengas un resultado esponjoso y aromático es que ases la calabaza en vez de hervirla y que no sobre batas la mezcla para que la harina no desarrolle el glúten y que no te quede denso.