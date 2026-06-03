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Cheesecake japonés, el postre más esponjoso en pocos pasos

Cheesecake japonés, es una de las recetas ligeras y aireadas, un postre irresistible para que te luzcas en la cocina

Candela Spann

Existen muchas recetas de cheesecake japonés pero esta pasará a ser tu aliada en la cocina&nbsp;

Existen muchas recetas de cheesecake japonés pero esta pasará a ser tu aliada en la cocina 

Shutterstock

El cheesecake japonés es una de las recetas más sorprendentes de la repostería asiática, famoso por su textura ligera, aireada y extremadamente esponjosa. A diferencia del cheesecake tradicional, esta versión se caracteriza por su delicadeza y por un sabor suave que lo convierte en un postre irresistible para cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina dulce internacional, el cheesecake japonés ha ganado popularidad en todo el mundo gracias a su aspecto esponjoso y a su preparación relativamente sencilla. Podrás elaborar una versión casera con pocos ingredientes y siguiendo unos pasos fáciles para conseguir un resultado espectacular.

FICHA

Tiempo de cocción
1 hora
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora 20 minutos
Modo de cocción
Horneado al baño María
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Japonesa

Ingredientes

  • 250 g de queso crema 250 g de queso crema
  • 6 huevos 6 huevos
  • 100 ml de leche 100 ml de leche
  • 60 g de manteca 60 g de manteca
  • 60 g de harina común 60 g de harina común
  • 120 g de azúcar 120 g de azúcar
Pasos
  • Precalentá el horno a 160 °C. Derretí el queso crema, la leche y la manteca a fuego suave. Dejá entibiar y agregá las yemas de los huevos y la harina, mezclando hasta obtener una preparación homogénea. Precalentá el horno a 160 °C. Derretí el queso crema, la leche y la manteca a fuego suave. Dejá entibiar y agregá las yemas de los huevos y la harina, mezclando hasta obtener una preparación homogénea.
  • Batí las claras de los huevos con el azúcar hasta formar un merengue firme. Incorporalo a la mezcla anterior con movimientos envolventes. Batí las claras de los huevos con el azúcar hasta formar un merengue firme. Incorporalo a la mezcla anterior con movimientos envolventes.
  • Volcá la preparación en un molde forrado y colocá el molde dentro de una fuente con agua caliente para cocinar al baño María. Volcá la preparación en un molde forrado y colocá el molde dentro de una fuente con agua caliente para cocinar al baño María.
  • Horneá durante aproximadamente 1 hora. Dejá enfriar dentro del horno con la puerta entreabierta, desmoldá y serví. Horneá durante aproximadamente 1 hora. Dejá enfriar dentro del horno con la puerta entreabierta, desmoldá y serví.

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