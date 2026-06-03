Cheesecake japonés, el postre más esponjoso en pocos pasos

El cheesecake japonés es una de las recetas más sorprendentes de la repostería asiática, famoso por su textura ligera, aireada y extremadamente esponjosa. A diferencia del cheesecake tradicional, esta versión se caracteriza por su delicadeza y por un sabor suave que lo convierte en un postre irresistible para cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!