Cheesecake japonés, el postre más esponjoso en pocos pasos
Cheesecake japonés, es una de las recetas ligeras y aireadas, un postre irresistible para que te luzcas en la cocina
El cheesecake japonés es una de las recetas más sorprendentes de la repostería asiática, famoso por su textura ligera, aireada y extremadamente esponjosa. A diferencia del cheesecake tradicional, esta versión se caracteriza por su delicadeza y por un sabor suave que lo convierte en un postre irresistible para cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina dulce internacional, el cheesecake japonés ha ganado popularidad en todo el mundo gracias a su aspecto esponjoso y a su preparación relativamente sencilla. Podrás elaborar una versión casera con pocos ingredientes y siguiendo unos pasos fáciles para conseguir un resultado espectacular.
FICHA
Ingredientes
- 250 g de queso crema
- 6 huevos
- 100 ml de leche
- 60 g de manteca
- 60 g de harina común
- 120 g de azúcar
- Precalentá el horno a 160 °C. Derretí el queso crema, la leche y la manteca a fuego suave. Dejá entibiar y agregá las yemas de los huevos y la harina, mezclando hasta obtener una preparación homogénea.
- Batí las claras de los huevos con el azúcar hasta formar un merengue firme. Incorporalo a la mezcla anterior con movimientos envolventes.
- Volcá la preparación en un molde forrado y colocá el molde dentro de una fuente con agua caliente para cocinar al baño María.
- Horneá durante aproximadamente 1 hora. Dejá enfriar dentro del horno con la puerta entreabierta, desmoldá y serví.