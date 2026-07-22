La barrera de los 30 años: las 4 vitaminas que tu cuerpo exige

A partir de los 30: la guía nutricional para proteger tu energía diaria. Las vitaminas imprescindibles.

Las vitaminas que necesitas a los 30.

La energía del cuerpo cambia tras cumplir 30 años. El metabolismo reduce su velocidad y la densidad de las articulaciones exige vitaminas específicas.

Los nutrientes clave para mantener la vitalidad y la fuerza La vitamina D resulta fundamental para fijar el calcio en la estructura ósea y fortalecer defensas. Pasar muchas horas en espacios cerrados reduce su producción natural en la piel.

El complejo B garantiza la transformación adecuada de los alimentos en energía constante. Su aporte combate la fatiga mental y protege el funcionamiento del sistema nervioso.

La vitamina C apoya la producción de colágeno para la elasticidad de los tejidos. Su poder antioxidante frena el desgaste celular causado por el estrés cotidiano.