La barrera de los 30 años: las 4 vitaminas que tu cuerpo exige
A partir de los 30: la guía nutricional para proteger tu energía diaria. Las vitaminas imprescindibles.
La energía del cuerpo cambia tras cumplir 30 años. El metabolismo reduce su velocidad y la densidad de las articulaciones exige vitaminas específicas.
Los nutrientes clave para mantener la vitalidad y la fuerza
La vitamina D resulta fundamental para fijar el calcio en la estructura ósea y fortalecer defensas. Pasar muchas horas en espacios cerrados reduce su producción natural en la piel.
El complejo B garantiza la transformación adecuada de los alimentos en energía constante. Su aporte combate la fatiga mental y protege el funcionamiento del sistema nervioso.
La vitamina C apoya la producción de colágeno para la elasticidad de los tejidos. Su poder antioxidante frena el desgaste celular causado por el estrés cotidiano.
El magnesio y los ácidos omega tres complementan el trabajo nutricional en las arterias. Esta combinación ayuda a regular el sueño y cuida la salud cardiaca.