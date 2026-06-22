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Hamburguesa de lentejas: una opción rápida, saludable y exquisita

Si buscás una alternativa saludable y sabrosa, esta receta de hamburguesa de lentejas es perfecta para incorporar a tu dieta.

Candela Spann

Hamburguesa de lentejas una opción rápida, saludable y exquisita

Hamburguesa de lentejas una opción rápida, saludable y exquisita

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La hamburguesa de lentejas es una alternativa deliciosa y nutritiva para quienes buscan incorporar más legumbres a su alimentación. Esta es una de las recetas que permite disfrutar de una hamburguesa casera con una textura firme y mucho sabor, utilizando ingredientes simples y fáciles de conseguir.

Cada vez más presente en la cocina saludable, la hamburguesa de lentejas es una opción ideal para almuerzos, cenas o para tener preparada en el freezer. Además de ser económica y rendidora, puede acompañarse con ensaladas, vegetales asados o servirse dentro de un pan como una hamburguesa tradicional.

FICHA

Tiempo de cocción
20 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
40 minutos
Modo de cocción
Plancha u horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 300 g de lentejas cocidas 300 g de lentejas cocidas
  • 1 cebolla pequeña 1 cebolla pequeña
  • 1 cebolla pequeña 1 cebolla pequeña
  • 1 zanahoria rallada 1 zanahoria rallada
  • 1 huevo 1 huevo
  • 80 g de avena arrollada 80 g de avena arrollada
  • 2 cucharadas de perejil picado 2 cucharadas de perejil picado
  • 1 diente de ajo picado 1 diente de ajo picado
  • 1 cucharada de aceite de oliva 1 cucharada de aceite de oliva
  • Sal al gusto Sal al gusto
  • Pimienta al gusto Pimienta al gusto
Pasos
  • Procesar o pisar las lentejas cocidas hasta obtener una pasta con algo de textura.
  • Incorporar la cebolla picada fina, la zanahoria rallada, el ajo picado, el perejil, el huevo, la avena arrollada, la sal y la pimienta. Mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes.
  • Dejar reposar la preparación durante 10 minutos para que la avena absorba parte de la humedad.
  • Dividir la mezcla en porciones y dar forma a las hamburguesas con las manos o utilizando un molde.
  • Cocinar en una sartén o plancha caliente con el aceite de oliva durante 4 a 5 minutos por lado, o hasta que estén doradas. También pueden hornearse a 200 °C durante unos 20 minutos.
  • Servir las hamburguesas de lentejas acompañadas con ensalada, vegetales o dentro de pan con los ingredientes preferidos.

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