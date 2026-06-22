Hamburguesa de lentejas: una opción rápida, saludable y exquisita
Si buscás una alternativa saludable y sabrosa, esta receta de hamburguesa de lentejas es perfecta para incorporar a tu dieta.
La hamburguesa de lentejas es una alternativa deliciosa y nutritiva para quienes buscan incorporar más legumbres a su alimentación. Esta es una de las recetas que permite disfrutar de una hamburguesa casera con una textura firme y mucho sabor, utilizando ingredientes simples y fáciles de conseguir.
Cada vez más presente en la cocina saludable, la hamburguesa de lentejas es una opción ideal para almuerzos, cenas o para tener preparada en el freezer. Además de ser económica y rendidora, puede acompañarse con ensaladas, vegetales asados o servirse dentro de un pan como una hamburguesa tradicional.
FICHA
Ingredientes
- 300 g de lentejas cocidas
- 1 cebolla pequeña
- 1 cebolla pequeña
- 1 zanahoria rallada
- 1 huevo
- 80 g de avena arrollada
- 2 cucharadas de perejil picado
- 1 diente de ajo picado
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- Procesar o pisar las lentejas cocidas hasta obtener una pasta con algo de textura.
- Incorporar la cebolla picada fina, la zanahoria rallada, el ajo picado, el perejil, el huevo, la avena arrollada, la sal y la pimienta. Mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes.
- Dejar reposar la preparación durante 10 minutos para que la avena absorba parte de la humedad.
- Dividir la mezcla en porciones y dar forma a las hamburguesas con las manos o utilizando un molde.
- Cocinar en una sartén o plancha caliente con el aceite de oliva durante 4 a 5 minutos por lado, o hasta que estén doradas. También pueden hornearse a 200 °C durante unos 20 minutos.
- Servir las hamburguesas de lentejas acompañadas con ensalada, vegetales o dentro de pan con los ingredientes preferidos.