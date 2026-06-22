Hamburguesa de lentejas: una opción rápida, saludable y exquisita

Pasos

Procesar o pisar las lentejas cocidas hasta obtener una pasta con algo de textura.

Incorporar la cebolla picada fina, la zanahoria rallada, el ajo picado, el perejil, el huevo, la avena arrollada, la sal y la pimienta. Mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes.

Dejar reposar la preparación durante 10 minutos para que la avena absorba parte de la humedad.

Dividir la mezcla en porciones y dar forma a las hamburguesas con las manos o utilizando un molde.

Cocinar en una sartén o plancha caliente con el aceite de oliva durante 4 a 5 minutos por lado, o hasta que estén doradas. También pueden hornearse a 200 °C durante unos 20 minutos.